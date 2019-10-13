Восстановленную версию немого фильма «Город без евреев» покажут в Москве



фото: Пресс-служба КАРО.Арт

Российская премьера восстановленной версии немого фильма1924 года состоится 27 октября в столичном киноцентре «Октябрь» в рамках проекта КАРО.Арт и XVI Международного фестиваля современной музыки «Московский форум». Показ пройдет в сопровождении музыки, специально написанной для премьеры восстановленной версии. Звуковую дорожку к киноленте исполнит ансамбль солистов «Студия новой музыки», дирижёр, сообщает пресс-служба КАРО.Арт.Картина основана на одноимённом романе-антиутопии, вышедшем в 1922 году. Книга создавалась в условиях набиравшего силу антисемитизма, отозвавшись на него горькой сатирой. Писатель с иронией и леденящими душу подробностями описывает мифическое изгнание евреев из Вены, которое стало жутким предсказанием реальных гонений евреев и событий Холокоста. Спустя несколько лет, в 1925 году на писателя Хуго Беттауэра было совершено вооруженное нападение – рядовой член национал-социалистической немецкой рабочей партии, застрелил его прямо в редакции. Убийцу поместили в психиатрическую лечебницу, однако при поддержке национал-социалистов спустя всего полгода ему удалось из неё выбраться.Книга была очень популярна и стала самым известным романом автора. В 1923 году режиссёр Ханс Бреслауэр приступил к её экранизации. Чтобы избежать междоусобиц, во время съёмок режиссёр изменил ряд деталей, в результате чего исчезли намеки на реальный мир. Например, в фильме произошла смена места действия: режиссёр превратил реальную Вену в вымышленную Утопию. Большинство корректировок и отклонений от оригинала понадобились для того, чтобы уменьшить политическую полемику фильма и избежать проблем с цензурой. Тем не менее, во время показов фильма, который не стал столь же успешным, как книга, не удалось избежать беспорядков, учиненных национал-социалистами.Долгое время фильм считался утерянным. В 2015 году копию фильма на парижском блошином рынке нашел некий коллекционер. Понимая ценность своей находки, он отдал её в австрийский Национальный киноархив, где киноматериалы отреставрировали.Сегодня фильм признан одной из важнейших австрийских кинолент межвоенного периода и первым кинематографическим документом, направленным против антисемитизма. Что же касается самой партитуры, то гениальное предвидение Хуго Беттауэра вдохновило на создание нового опуса одного из самых оригинальных австрийских композиторов нашего времени Ольгу Нойвирт. Случилось это после обнаружения раритетной пленки, а премьера сочинения состоялась одновременно с первым показом фильма в ноябре 2018 года в Вене.