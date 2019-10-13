Элизабет Мосс сыграет в новом фильме Тайки Вайтити

Фильм будет основан на одноименной британской документальной ленте 2015 года режиссеров Майка Бретта и Стива Джеймисона. Та картина рассказывала про голландского футбольного тренера Томаса Ронгена, которому нужно было подготовить сборную Американского Самоа к отборочному циклу чемпионата мира. До Ронгена команда занимала почетное последнее место в рейтинге FIFA, однако отборочные соревнования в 2011 году принесли ей несколько побед, и эта сборная поднялась на пять строчек вверх. Главную роль исполнит Майкл Фассбендер.
На этой же неделе стало известно, что Мосс не сможет сыграть в картине Джейн Кэмпион «Сила собаки» по одноименному роману Томаса Сэведжа. Причиной стало расписание актрисы, которая также принимает участие в съемках продолжения «Рассказа служанки». «Сила собаки» рассказывает о борьбе двух братьев – красивого, грациозного и жестокого Фила и нежного, привередливого Джорджа, которые являются совладельцами самого большого ранчо в их долине Монтаны. Когда Джордж тайно женится на местной вдове Роуз, потрясенный этим событием Фил объявляет жестокую войну жене своего брата и ее сыну. Мосс должна была сыграть Роуз, теперь же эта роль достанется Кирстен Данст. Фила сыграет Бенедикт Камбербэтч.