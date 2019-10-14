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Говорящий с животными Роберт Дауни-младший отправляется на мифический остров

14 октября
2019 год

Новости кино >>
14 октября 2019
В сети появился первый дублированный трейлер приключенческой комедии «Удивительное путешествие доктора Дулиттла» от режиссёра и сценариста Стивена Гэгана («Золото»), основанной на второй книге Хью Лофтинга из цикла о докторе Дулиттле.


Семь лет назад доктор Дулиттл, прославленный врач-ветеринар, живущий в викторианской Англии, потерял свою жену. Теперь он ведет затворнический образ жизни, скрывшись за высокими стенами своего поместья. Экзотические животные из его коллекции — его единственная компания. Но когда неизвестная болезнь становится угрозой для жизни юной королевы, доктору Дулиттлу приходится покинуть свое убежище и отправиться в невероятное путешествие к мифическому острову. В поисках лекарства для королевы он вступит в схватку с беспощадными врагами, познакомится с диковинными существами и будет вынужден проявить недюжинное мужество и смекалку.

Главные роли в картине сыграли и озвучили Роберт Дауни мл., Том Холланд, Майкл Шин, Марион Котийяр, Рами Малек, Джесси Бакли, Рэйф Файнс, Эмма Томпсон, Антонио Бандерас, Кумэйл Нанджиани, Селена Гомес, Джон Сина, Октавия Спенсер, Ралф Айнесон, Кармен Эджого, Джим Бродбент, Крейг Робинсон, Фрэнсис де ла Тур и другие.

Говорящий с животными Роберт Дауни-младший отправляется на мифический остров

Ранее история Лофтинга уже экранизировалась в 1967 году, главную роль тогда исполнил Рекс Харрисон. Тридцать лет спустя на экраны вышла современная версия приключений доктора, образ которого воплотил Эдди Мёрфи.

«Удивительное путешествие доктора Дулиттла» появится в российском прокате 20 февраля 2020 года.
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Удивительное путешествие доктора Дулиттла

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Говорящий с животными Роберт Дауни-младший отправляется на мифический остров фотографии
Говорящий с животными Роберт Дауни-младший отправляется на мифический остров фотографии
Говорящий с животными Роберт Дауни-младший отправляется на мифический остров фотографии
Говорящий с животными Роберт Дауни-младший отправляется на мифический остров фотографии
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