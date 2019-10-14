Говорящий с животными Роберт Дауни-младший отправляется на мифический остров

В сети появился первый дублированный трейлер приключенческой комедии «Удивительное путешествие доктора Дулиттла» от режиссёра и сценариста Стивена Гэгана
(«Золото»
), основанной на второй книге Хью Лофтинга из цикла о докторе Дулиттле.
Семь лет назад доктор Дулиттл, прославленный врач-ветеринар, живущий в викторианской Англии, потерял свою жену. Теперь он ведет затворнический образ жизни, скрывшись за высокими стенами своего поместья. Экзотические животные из его коллекции — его единственная компания. Но когда неизвестная болезнь становится угрозой для жизни юной королевы, доктору Дулиттлу приходится покинуть свое убежище и отправиться в невероятное путешествие к мифическому острову. В поисках лекарства для королевы он вступит в схватку с беспощадными врагами, познакомится с диковинными существами и будет вынужден проявить недюжинное мужество и смекалку.
Главные роли в картине сыграли и озвучили Роберт Дауни мл.
, Том Холланд
, Майкл Шин
, Марион Котийяр
, Рами Малек
, Джесси Бакли
, Рэйф Файнс
, Эмма Томпсон
, Антонио Бандерас
, Кумэйл Нанджиани
, Селена Гомес
, Джон Сина
, Октавия Спенсер
, Ралф Айнесон
, Кармен Эджого
, Джим Бродбент
, Крейг Робинсон
, Фрэнсис де ла Тур
и другие.
Ранее история Лофтинга уже экранизировалась
в 1967 году, главную роль тогда исполнил Рекс Харрисон
. Тридцать лет спустя на экраны вышла современная версия
приключений доктора, образ которого воплотил Эдди Мёрфи
.
«Удивительное путешествие доктора Дулиттла» появится в российском прокате 20 февраля 2020
года.