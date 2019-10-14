Фелисити Джонс
и Шейлин Вудли
сыграют в экранизации романа Джоджо Мойес
«Последнее письмо от твоего любимого
» (The Last Letter From Your Lover), уверяет Deadline
.
Первоисточник, проданный тиражом свыше трёх миллионов копий и переведённый на 30 языков, повествует о двух женщинах из разных эпох. Журналистка Элис (Джонс), живущая в нулевые, находит любовное письмо, датированное 1960-ми, и решает разыскать влюблённых. А Дженнифер (Вудли) после автокатастрофы пытается вспомнить, с кем у неё был роман.
Режиссёрское кресло картины займёт Аугустин Фриццелл
(«Эйфория
»). Джонс и Вудли числятся продюсерами. В актёрскую команду также записались Каллум Тёрнер
и Джо Элвин
. Съёмки стартовали в Испании.