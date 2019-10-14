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Фелисити Джонс и Шейлин Вудли сыграют в экранизации романа Джоджо Мойес

14 октября
2019 год

Новости кино >>
14 октября 2019
Фелисити Джонс и Шейлин Вудли сыграют в экранизации романа Джоджо Мойес «Последнее письмо от твоего любимого» (The Last Letter From Your Lover), уверяет Deadline.


Первоисточник, проданный тиражом свыше трёх миллионов копий и переведённый на 30 языков, повествует о двух женщинах из разных эпох. Журналистка Элис (Джонс), живущая в нулевые, находит любовное письмо, датированное 1960-ми, и решает разыскать влюблённых. А Дженнифер (Вудли) после автокатастрофы пытается вспомнить, с кем у неё был роман.

Режиссёрское кресло картины займёт Аугустин ФриццеллЭйфория»). Джонс и Вудли числятся продюсерами. В актёрскую команду также записались Каллум Тёрнер и Джо Элвин. Съёмки стартовали в Испании.
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