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Начался приём заявок на питчинг веб-сериалов

14 октября
2019 год

Новости кино >>
14 октября 2019
The Digital Reporter начинает приём заявок для участия в питчинге веб-сериалов, который пройдёт 7 декабря в рамках Второго российского веб-маркета Realist в Москве.

Согласно пресс-службе питчинга, для участия в нём принимаются проекты российских веб-сериалов, соответствующие следующим критериям. Жанр – комедия в любых её проявлениях (в том числе трагикомедии). Хронометраж одной серии – до 15 минут. Бюджет одной серии – до 500 тысяч рублей.

Начался приём заявок на питчинг веб-сериалов

Участникам необходимо предоставить следующие материалы: название проекта, состав съёмочной группы (с фильмографией каждого участника – при наличии), логлайн, расширенный синопсис (не более 4000 знаков), сценарий первой серии («пилота»), сценарий всего сериала (при наличии), видеоматериалы (тизер, «пилот», отдельные сцены – при наличии), презентация проекта, примерная смета проекта (отдельно – первая серия, отдельно – весь сериал). Заявки принимаются с 15 октября до 10 ноября по адресу info@webfestival.ru. В теме письма нужно указать: «Заявка на питчинг».

Призовой фонд питчинга составляет 300 тысяч рублей. Оценивать проекты будут редакторы, продюсеры, контентные директора российских онлайн-кинотеатров, диджитал-платформ и производственных компаний.
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Начался приём заявок на питчинг веб-сериалов фотографии
Начался приём заявок на питчинг веб-сериалов фотографии
Начался приём заявок на питчинг веб-сериалов фотографии
Начался приём заявок на питчинг веб-сериалов фотографии
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