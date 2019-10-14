«Жену полицейского» и «Канцелярскую крысу» покажут в Индии

По словам генерального продюсера НТВ Тимура Вайнштейна, «эта сделка расширяет присутствие НТВ на быстроразвивающейся территории Южной Азии. Аудитория VOD-платформ уже знакома с такими сериалами канала, как "Шуберт", представленный на крупнейшей онлайн-платформе Китая Bilibili и "Хождение по мукам", доступный на Netflix. Важно отметить, что между нашими территориями существует обоюдный интерес к контенту — ранее телеканал НТВ приобрёл права на адаптации трёх корейских проектов, а теперь байеры этого региона приобретают оригинальный контент НТВ».
«Все любят криминальные драмы. "Канцелярская крыса" и "Жена полицейского" телеканала НТВ — это два замечательных сериала, которые вызовут высокий интерес аудитории. Контент из Восточной Европы и России начал набирать обороты, и мы рады включить эти новые проекты в наш каталог», — прокомментировал вице-президент GoQuest Media по продажам и закупкам Джимми Джордж.