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«Жену полицейского» и «Канцелярскую крысу» покажут в Индии

14 октября
2019 год

Новости кино >>
14 октября 2019
Индийская дистрибьюторская компания GoQuest Media приобрела международные права на сериалы НТВ «Канцелярская крыса» с Константином Стрельниковым и «Жена полицейского» с Викторией Толстогановой, сообщает пресс-служба телеканала.

«Жену полицейского» и «Канцелярскую крысу» покажут в Индии
фото: Кадр из сериала «Жена полицейского»

По словам генерального продюсера НТВ Тимура Вайнштейна, «эта сделка расширяет присутствие НТВ на быстроразвивающейся территории Южной Азии. Аудитория VOD-платформ уже знакома с такими сериалами канала, как "Шуберт", представленный на крупнейшей онлайн-платформе Китая Bilibili и "Хождение по мукам", доступный на Netflix. Важно отметить, что между нашими территориями существует обоюдный интерес к контенту — ранее телеканал НТВ приобрёл права на адаптации трёх корейских проектов, а теперь байеры этого региона приобретают оригинальный контент НТВ».

«Все любят криминальные драмы. "Канцелярская крыса" и "Жена полицейского" телеканала НТВ — это два замечательных сериала, которые вызовут высокий интерес аудитории. Контент из Восточной Европы и России начал набирать обороты, и мы рады включить эти новые проекты в наш каталог», — прокомментировал вице-президент GoQuest Media по продажам и закупкам Джимми Джордж.
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