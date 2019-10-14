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Галь Гадот воплотит Ирену Сендлер

14 октября
2019 год

Новости кино >>
14 октября 2019
Галь Гадот воплотит титульный образ в драме «Ирена Сендлер». Картину разрабатывает студия Warner Bros., уточняет Variety.


Польская активистка Сопротивления Ирена Сендлерова получила известность из-за того, что во времена Второй мировой войны и Холокоста спасла 2500 еврейских детей из варшавского гетто.

Актриса совместно с мужем — продюсером Яроном Версано — специально для данного фильма создала студию Pilot Wave. В продюсерскую команду также входит Марк Платт. За сценарий отвечает Жюстин Гилмер.
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