ревью

Новости кино Галь Гадот воплотит Ирену Сендлер За сценарий драмы о Холокосте отвечает Жюстин Гилмер.

Новости кино «Жену полицейского» и «Канцелярскую крысу» покажут в Индии Международные права на сериалы приобрела компания GoQuest Media.

Новости кино Фелисити Джонс и Шейлин Вудли сыграют в экранизации романа Джоджо Мойес Аугустин Фриццелл приступила к съёмкам картины «Последнее письмо от твоего любимого».

Новости кино Начался приём заявок на питчинг веб-сериалов Участники представят свои проекты 7 декабря в рамках Второго российского веб-маркета в Москве.

Новости кино Говорящий с животными Роберт Дауни-младший отправляется на мифический остров Трейлер фильма «Удивительное путешествие доктора Дулиттла».

Ролики фильмов «Щенячий патруль: Мегащенки и Нелла, отважная принцесса» Несколько историй о щенках и восьмилетней принцессе, которая превращается в рыцаря каждый раз, когда ее королевству угрожает опасность.

Главная тема Ужасные и прекрасные: 5 злодеек из фильмов Disney Малефисента и ещё четыре безупречные сказочные колдуньи

Спутник телезрителя «Хищник»: В девяностые убивали людей 13 октября, 21:05, СТС