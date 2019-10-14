Галь Гадот воплотит Ирену Сендлер

Галь Гадот
воплотит титульный образ в драме «Ирена Сендлер
». Картину разрабатывает студия Warner Bros., уточняет Variety
.
Польская активистка Сопротивления Ирена Сендлерова
получила известность из-за того, что во времена Второй мировой войны и Холокоста спасла 2500 еврейских детей из варшавского гетто.
Актриса совместно с мужем — продюсером Яроном Версано
— специально для данного фильма создала студию Pilot Wave. В продюсерскую команду также входит Марк Платт
. За сценарий отвечает Жюстин Гилмер
.