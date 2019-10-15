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Михаил Пореченков прячется от бывшего подельника в далёком северном городке

15 октября
2019 год

Новости кино >>
15 октября 2019
Телеканал ТНТ представил первый трейлер к комедийному сериалу «Полярный», к которому приложили руку режиссёры Константин Статский, Михаил Старчак и Алексей Сидоров.


Эта история о Викторе Громове, бывшем бандите по кличке Витя Мясник. В середине 90-х одно его имя заставляло московских коммерсантов хвататься за сердце, а конкурентов по опасному бизнесу – за стволы. Но со временем Витя отошел от дел и переехал за город, подальше от столичных пробок и бесконечной погони за призрачным счастьем.
Эта идиллия нарушается неожиданным визитом бывших подельников Вити во главе с авторитетом по имени Артур, в свое время возглавлявшим их преступную группировку. Артур рассказывает о сильном прессе со стороны правоохранительных органов и просит Витю передержать на его оффшорном банковском счете воровской общак. Витя совсем не в восторге от этой перспективы, но не в праве отказать Артуру, так как обязан ему тем, что не сел в тюрьму в начале 2000-х. Витя кладет общак на свой банковский счет и по настойчивой просьбе Артура ставит на счет пароль, который знает только он один.
Спустя несколько месяцев Витя получает долгожданный звонок от Артура. Шумиха улеглась. Деньги можно возвращать. Но именно в этот момент прямо на голову Вити падает огромная подкова, висевшая при входе на ферму. После того, как Витя приходит в себя, он понимает, что окончательно и бесповоротно забыл пароль от банковского счета. Он понимает, что ему никто не поверит, и по этой причине пытается сбежать. Спустя несколько дней пути в почтовом вагоне Витя сходит на станции под названием «Полярный».

Михаил Пореченков прячется от бывшего подельника в далёком северном городке

Главные роли в сериале сыграли Михаил Пореченков, Иван Охлобыстин, Владимир Епифанцев, Катерина Шпица, Игорь Жижикин, Ян Цапник, Филипп Дьячков, Светлана Листова, Карина Зверева, Виктор Бычков, Александр Баширов, Сергей Чирков, Вера Строкова, Игорь Филиппов, Юрий Тузов, Александр Потапов, Юрий Назаров и Антон Богданов.

Премьра сериала «Полярный» состоится на телеканале ТНТ 28 октября.
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Михаил Пореченков прячется от бывшего подельника в далёком северном городке фотографии
Михаил Пореченков прячется от бывшего подельника в далёком северном городке фотографии
Михаил Пореченков прячется от бывшего подельника в далёком северном городке фотографии
Михаил Пореченков прячется от бывшего подельника в далёком северном городке фотографии
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