Михаил Пореченков прячется от бывшего подельника в далёком северном городке

анонс

За сценарий драмы о Холокосте отвечает Жюстин Гилмер.

Международные права на сериалы приобрела компания GoQuest Media.

«Жену полицейского» и «Канцелярскую крысу» покажут в Индии

14 октября

Начался приём заявок на питчинг веб-сериалов

Участники представят свои проекты 7 декабря в рамках Второго российского веб-маркета в Москве.