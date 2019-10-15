Марина Александрова вернулась к роли Екатерины Великой

21 октября на «России 1» в рубрике «Русская серия» в 21:00 состоится премьера исторического сериала Дмитрия Иосифова
«Екатерина. Самозванцы
» с Мариной Александровой
в заглавной роли. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.
События продолжения сериалов «Екатерина
» и «Екатерина. Взлёт
» разворачиваются весной 1774 года. Правление императрицы под угрозой сразу с четырёх сторон. Идёт война с Турцией, которая может обернуться для России как удачным миром, так и сокрушительным поражением. В Париже в руках беглых поляков и французских авантюристов оказывается важный козырь против Екатерины – Елизавета Тараканова, самозваная дочь Елизаветы Петровны. В самой России разгорается крестьянское восстание Емельяна Пугачёва – ещё одного самозванца, объявившего себя Петром III. А в Санкт-Петербурге опасность зреет прямо во дворце и при этом в заговоре участвуют самые близкие. Собственный сын, невестка, бывший фаворит – все они могут стать врагами Екатерины в борьбе за трон.
Компанию Александровой составили Владимир Яглыч
, Павел Табаков
, Алина Томников
, Александр Ткачёв
, Артур Иванов
, Ангелина Стречина
, Сергей Колтаков
, Артём Алексеев
, Игорь Скляр
, Кузьма Сапрыкин
и другие актёры. Съемки проходили в исторических интерьерах Кускова, Крутицкого подворья, Гатчины, Царского Села и Петропавловской крепости.