Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Марина Александрова вернулась к роли Екатерины Великой

15 октября
2019 год

Новости кино >>
15 октября 2019
21 октября на «России 1» в рубрике «Русская серия» в 21:00 состоится премьера исторического сериала Дмитрия Иосифова «Екатерина. Самозванцы» с Мариной Александровой в заглавной роли. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Марина Александрова вернулась к роли Екатерины Великой

События продолжения сериалов «Екатерина» и «Екатерина. Взлёт» разворачиваются весной 1774 года. Правление императрицы под угрозой сразу с четырёх сторон. Идёт война с Турцией, которая может обернуться для России как удачным миром, так и сокрушительным поражением. В Париже в руках беглых поляков и французских авантюристов оказывается важный козырь против Екатерины – Елизавета Тараканова, самозваная дочь Елизаветы Петровны. В самой России разгорается крестьянское восстание Емельяна Пугачёва – ещё одного самозванца, объявившего себя Петром III. А в Санкт-Петербурге опасность зреет прямо во дворце и при этом в заговоре участвуют самые близкие. Собственный сын, невестка, бывший фаворит – все они могут стать врагами Екатерины в борьбе за трон.

Компанию Александровой составили Владимир Яглыч, Павел Табаков, Алина Томников, Александр Ткачёв, Артур Иванов, Ангелина Стречина, Сергей Колтаков, Артём Алексеев, Игорь Скляр, Кузьма Сапрыкин и другие актёры. Съемки проходили в исторических интерьерах Кускова, Крутицкого подворья, Гатчины, Царского Села и Петропавловской крепости.
версия для печати
Ссылки по теме
Марина Александрова разоблачает самозванцев и флиртует с подданными
Стартовали съемки третьего сезона сериала «Екатерина»
Поиск по меткам
Россия
персоны
Марина АлександроваАртём Алексеев (II)Артур ИвановДмитрий ИосифовСергей КолтаковКузьма СапрыкинИгорь СклярАнгелина СтречинаПавел ТабаковАлександр Ткачев (III)Алина ТомниковВладимир Яглыч
фильмы
ЕкатеринаЕкатерина. ВзлётЕкатерина. Самозванцы

фотографии >>
Марина Александрова вернулась к роли Екатерины Великой фотографии
Марина Александрова вернулась к роли Екатерины Великой фотографии
Марина Александрова вернулась к роли Екатерины Великой фотографии
Марина Александрова вернулась к роли Екатерины Великой фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Олег Щигорец
14 октября ушёл из жизни актёр Олег Щигорец.
Владимир Малков
12 октября ушёл из жизни актёр Владимир Малков.
Арсений Курченков
10 октября ушёл из жизни актёр Арсений Курченков.
Надежда Каратаева
10 октября ушла из жизни актриса Надежда Каратаева.

День рождения >>

Алёна Алымова
Николай Басков
Александр Большаков
Иван Гаврилюк
Константин Костышин
Павел Майков
Дмитрий Масанов
Ольга Фадеева
Анна Хилькевич
Джере Бернс
Эва Блащик
Бейли Мэдисон
Мишель Омон
Джин Питерс
Таня Робертс
Доминик Уэст
все родившиеся 15 октября >>

Афиша кино >>

Мысленный волк
драма, притча
Россия, 2018
Игра с огнём
триллер
США, 2019
Джуди
биография, драма, музыкальный фильм, экранизация
Великобритания, Франция, 2019
Диего Марадона
биография, спортивный фильм
Великобритания, 2019
Зеленее травы
арт-хаус, комедия, нуар (черный фильм), триллер
США, 2019
Малефисента: Владычица тьмы
приключения, семейное кино, сказка, фэнтези
США, 2019
Окей, Лекси!
комедия
США, 2019
Они
триллер, фильм ужасов
США, 2019
Прощание
драма, комедия
США, 2019
Матрица
боевик, научная фантастика, приключения, триллер
США, 1999
Девушки бывают разные
комедия, приключения
Россия, 2019
Дождливый день в Нью-Йорке
драма, мелодрама
США, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен