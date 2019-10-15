Создательница «Ворониных» научит писать комедии

В «Лиге Кино» состоится интенсив по комедии от Head of Comedy Sony Pictures Television Russia Елены Гудковой. Его смогут посетить авторы, сценаристы и все, кто создаёт комедийные истории, уточняет пресс-служба сценарной школы.
Елена Гудкова возглавляет направление комедии в Sony Pictures Television, разрабатывала проекты ситкомов «Воронины» и «Восьмидесятые» для канала СТС и ищет новые проекты и авторов для реализации комедийных сериалов.
фото: Пресс-служба сценарной школы «Лига Кино»
Интенсив будет проходить два полных дня на киностудии «Амедиа» 26 и 27 октября, а также дополнительный день 2 ноября для тех, кто хочет стать профессиональным автором комедийных сериалов. Первые два дня будут посвящены теории комедии и практическому разбору комедийных проектов, а в третий пройдёт разбор заявок участников и питч проектов для продюсеров.
«Так как я не сценарист, а тот человек, который находится по другую сторону стола, то и свою программу я буду строить, исходя из того, чем я занимаюсь и чем могу быть полезна вам. Мы обязательно поговорим о том, как писать комедию. Но всё же, моя основная задача – услышать вас, поделиться своим мнением, помочь оценить потенциал идеи, развить её в историю, в сценарий и презентовать», – рассказала Елена Гудкова.