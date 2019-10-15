Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Создательница «Ворониных» научит писать комедии

15 октября
2019 год

Новости кино >>
15 октября 2019
В «Лиге Кино» состоится интенсив по комедии от Head of Comedy Sony Pictures Television Russia Елены Гудковой. Его смогут посетить авторы, сценаристы и все, кто создаёт комедийные истории, уточняет пресс-служба сценарной школы.

Елена Гудкова возглавляет направление комедии в Sony Pictures Television, разрабатывала проекты ситкомов «Воронины» и «Восьмидесятые» для канала СТС и ищет новые проекты и авторов для реализации комедийных сериалов.

Создательница «Ворониных» научит писать комедии
фото: Пресс-служба сценарной школы «Лига Кино»

Интенсив будет проходить два полных дня на киностудии «Амедиа» 26 и 27 октября, а также дополнительный день 2 ноября для тех, кто хочет стать профессиональным автором комедийных сериалов. Первые два дня будут посвящены теории комедии и практическому разбору комедийных проектов, а в третий пройдёт разбор заявок участников и питч проектов для продюсеров.

«Так как я не сценарист, а тот человек, который находится по другую сторону стола, то и свою программу я буду строить, исходя из того, чем я занимаюсь и чем могу быть полезна вам. Мы обязательно поговорим о том, как писать комедию. Но всё же, моя основная задача – услышать вас, поделиться своим мнением, помочь оценить потенциал идеи, развить её в историю, в сценарий и презентовать», – рассказала Елена Гудкова.
версия для печати
Ссылки по теме
«Лига Кино» проведёт питчинг «15 пилотов»
Поиск по меткам
Кинообразование
фильмы
ВорониныВосьмидесятые

фотографии >>
«Воронины»
«Воронины»
«Восьмидесятые»
«Восьмидесятые»
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Олег Щигорец
14 октября ушёл из жизни актёр Олег Щигорец.
Владимир Малков
12 октября ушёл из жизни актёр Владимир Малков.
Арсений Курченков
10 октября ушёл из жизни актёр Арсений Курченков.
Надежда Каратаева
10 октября ушла из жизни актриса Надежда Каратаева.

День рождения >>

Алёна Алымова
Николай Басков
Александр Большаков
Иван Гаврилюк
Константин Костышин
Павел Майков
Дмитрий Масанов
Ольга Фадеева
Анна Хилькевич
Джере Бернс
Эва Блащик
Бейли Мэдисон
Мишель Омон
Джин Питерс
Таня Робертс
Доминик Уэст
все родившиеся 15 октября >>

Афиша кино >>

Мысленный волк
драма, притча
Россия, 2018
Игра с огнём
триллер
США, 2019
Джуди
биография, драма, музыкальный фильм, экранизация
Великобритания, Франция, 2019
Диего Марадона
биография, спортивный фильм
Великобритания, 2019
Зеленее травы
арт-хаус, комедия, нуар (черный фильм), триллер
США, 2019
Малефисента: Владычица тьмы
приключения, семейное кино, сказка, фэнтези
США, 2019
Окей, Лекси!
комедия
США, 2019
Они
триллер, фильм ужасов
США, 2019
Прощание
драма, комедия
США, 2019
Матрица
боевик, научная фантастика, приключения, триллер
США, 1999
Девушки бывают разные
комедия, приключения
Россия, 2019
Дождливый день в Нью-Йорке
драма, мелодрама
США, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен