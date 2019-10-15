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«Конец сезона» Константина Худякова покажут на Неделе российского кино в Великобритании

15 октября
2019 год

Новости кино >>
15 октября 2019
«Конец сезона» Константина Худякова, «В Кейптаунском порту» Александра Велединского и «Т-34» Алексея Сидорова покажут на Четвёртой ежегодной Неделе российского кино Russian Film Week, которая пройдёт в Великобритании с 24 ноября по 1 декабря.

«Конец сезона» Константина Худякова покажут на Неделе российского кино в Великобритании
фото: Пресс-служба Недели российского кино в Великобритании


Согласно пресс-службе Недели, свои новые работы лично представят Александр Петров, Александр Кузнецов, Равшана Куркова, Гоша Куценко, Евгений Цыганов, Риналь Мухаметов, Дмитрий Дюжев, Алёна Михайлова, Алексей Учитель, Юрий Быков, Михаил Идов, Александр Лунгин, Григорий Добрыгин, Мария Агранович, Клим Шипенко, Эдуард Пичугин, Рубен Дишдишян и другие российские кинематографисты.

В программу Russian Film Week вошло 36 полнометражных и 18 короткометражных фильмов, включая документальное кино и анимацию. Среди заявленных картин, помимо вышеперечисленных, числятся «Балканский рубеж», «Битва», «Большая поэзия», «Братство», «Ван Гоги», «Варавва», «Волшебник», «Выше неба», «Давай разведёмся», «Дело Собчака», «Завод», «Коридор бессмертия», «Котёл», «Ленин. Неизбежность», «Люби их всех», «Мальчик русский», «Медведи Камчатки. Начало жизни», «Отрыв», «Сестрёнка», «Сквозь чёрное стекло», «Снежная королева: Зазеркалье», «Сорокин трип», «Танец с саблями», «Тобол», «Успех», «Холоп», «Эбигейл», «Юморист», «BEEF: Русский хип-хоп», Sheena667 и другие ленты. Премьерные показы состоятся на центральных площадках Лондона, Эдинбурга, Кембриджа и Оксфорда (BFI Southbank, Regent Street Cinema, Curzon Mayfair, Cine Lumiere, ODEON Luxe Leicester Square). Все фильмы будут транслироваться с английскими субтитрами.

«Конец сезона» Константина Худякова покажут на Неделе российского кино в Великобритании
фото: кадр из фильма Sheena667

Помимо показов в программе Russian Film Week — творческие встречи, лекции, публичные дискуссии и мастер-классы ведущих российских кинематографистов, показ VR-фильмов и двухдневный Industry Forum, программа которого будет состоять из питчингов, кастингов и обмена опытом кинематографистов России и Британии. Кульминацией фестиваля станет торжественное вручение премии «Золотой единорог», чья церемония вручения пройдёт в отеле Sheraton Grand Hotel 30 ноября.

По словам основателя и генерального продюсера Недели российского кино и премии «Золотой единорог» Филипа Перкона, организаторы «в этом году получили более 340 заявок на участие в Четвёртой неделе российского кино. Мы верим в нашу миссию – посредством кинематографа укреплять культурные мосты между Россией и Европой и рассказывать иностранцам как можно больше о русском искусстве. И судя по тому, что с каждым годом на Russian Film Week приходит всё большее число зрителей, эта миссия нами успешно выполняется».
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фильмы
BEEF: Русский хип-хопSheena667Балканский рубежБитваБольшая поэзияБратствоВ Кейптаунском портуВан ГогиВаравваВолшебникВыше небаДавай разведёмсяДело СобчакаЗаводКонец сезонаКоридор бессмертияКотёлЛенин. НеизбежностьЛюби их всехМальчик русскийМедведи Камчатки. Начало жизниОтрывСестрёнкаСквозь чёрное стеклоСнежная королева: ЗазеркальеСорокин трипТ-34Танец с саблямиТоболУспехХолопЭбигейлЮморист

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