«Конец сезона» Константина Худякова покажут на Неделе российского кино в Великобритании

Помимо показов в программе Russian Film Week — творческие встречи, лекции, публичные дискуссии и мастер-классы ведущих российских кинематографистов, показ VR-фильмов и двухдневный Industry Forum, программа которого будет состоять из питчингов, кастингов и обмена опытом кинематографистов России и Британии. Кульминацией фестиваля станет торжественное вручение премии «Золотой единорог», чья церемония вручения пройдёт в отеле Sheraton Grand Hotel 30 ноября.
По словам основателя и генерального продюсера Недели российского кино и премии «Золотой единорог» Филипа Перкона, организаторы «в этом году получили более 340 заявок на участие в Четвёртой неделе российского кино. Мы верим в нашу миссию – посредством кинематографа укреплять культурные мосты между Россией и Европой и рассказывать иностранцам как можно больше о русском искусстве. И судя по тому, что с каждым годом на Russian Film Week приходит всё большее число зрителей, эта миссия нами успешно выполняется».