«Конец сезона» Константина Худякова покажут на Неделе российского кино в Великобритании

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Зои Кравиц возьмёт в руки хлыст Женщины-кошки

15 октября

Создательница «Ворониных» научит писать комедии

26, 27 октября и 2 ноября Елена Гудкова проведёт интенсив по комедийному жанру в сценарной школе «Лига Кино».