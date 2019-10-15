Зои Кравиц возьмёт в руки хлыст Женщины-кошки

Зои Кравиц
согласилась сыграть Женщину-кошку (она же Селина Кайл) в грядущей трилогии Мэтта Ривза
с Робертом Паттинсоном
в образе Бэтмена.
Как уточняет Variety
, актриса соперничала за роль с Зази Битц
, Эйсой Гонсалес
и Алисией Викандер
. В итоге режиссёр утвердил Кравиц, чьим голосом уже однажды говорила Женщина-кошка — в мультфильме «Лего Фильм: Бэтмен
».
Съёмки первого фильма должны начаться в конце текущего года или начале 2020-го. Речь в новой франшизе пойдёт о становлении Бэтмена. На экраны первая часть трилогии выйдет 25 мая 2021 года.
Ранее Женщиной-кошкой успели побывать Ли Меривезер
, Джули Ньюмар
, Эрта Китт
, Мишель Пфайффер
, Холли Берри
, Энн Хэтэуэй
и Камрен Бикондова
. В анимации персонаж говорил голосом Элайзы Душку
, а в видеиограх Селину озвучили Грей Делайл
(Batman: Arkham City
, Batman: Arkham Knight
) и Лора Бэйли
(Batman: The Telltale Series
, Batman: The Enemy Within
).