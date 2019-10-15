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Зои Кравиц возьмёт в руки хлыст Женщины-кошки

15 октября
2019 год

Новости кино >>
15 октября 2019
Зои Кравиц согласилась сыграть Женщину-кошку (она же Селина Кайл) в грядущей трилогии Мэтта Ривза с Робертом Паттинсоном в образе Бэтмена.

Как уточняет Variety, актриса соперничала за роль с Зази Битц, Эйсой Гонсалес и Алисией Викандер. В итоге режиссёр утвердил Кравиц, чьим голосом уже однажды говорила Женщина-кошка — в мультфильме «Лего Фильм: Бэтмен».

Зои Кравиц возьмёт в руки хлыст Женщины-кошки
фото: comicbook.com

Съёмки первого фильма должны начаться в конце текущего года или начале 2020-го. Речь в новой франшизе пойдёт о становлении Бэтмена. На экраны первая часть трилогии выйдет 25 мая 2021 года.

Ранее Женщиной-кошкой успели побывать Ли Меривезер, Джули Ньюмар, Эрта Китт, Мишель Пфайффер, Холли Берри, Энн Хэтэуэй и Камрен Бикондова. В анимации персонаж говорил голосом Элайзы Душку, а в видеиограх Селину озвучили Грей Делайл (Batman: Arkham City, Batman: Arkham Knight) и Лора Бэйли (Batman: The Telltale Series, Batman: The Enemy Within).
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фильмы
Лего Фильм: Бэтмен

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Зои Кравиц возьмёт в руки хлыст Женщины-кошки фотографии
Зои Кравиц возьмёт в руки хлыст Женщины-кошки фотографии
Зои Кравиц возьмёт в руки хлыст Женщины-кошки фотографии
Зои Кравиц возьмёт в руки хлыст Женщины-кошки фотографии
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