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Черкасов раскроет новое дело в «Формуле мести»

15 октября
2019 год

Новости кино >>
15 октября 2019
21 октября в 21:30 на Первом стартует восьмисерийная «Формула мести» с Андреем Смоляковым и Мариной Александровой, сообщает пресс-служба канала. В детективе Сергея Коротаева, посвящённом новому делу майора Черкасова, также заняты Алексей Бардуков, Александр Голубев, Юрий Чурсин, Сергей Гармаш, Александр Лазарев-младший, Алексей Барабаш, Евгения Крюкова, Дарья Урсуляк, Дмитрий Астрахан, Светлана Немоляева, Игорь Ясулович, Сергей Степанченко, Софья Евстигнеева, Даниэла Стоянович, Александр Дробитько и Галина Бокашевская.

Черкасов раскроет новое дело в «Формуле мести»
фото: Пресс-служба Первого канала

На дворе 1977 год. Иван Петрович Черкасов, как всегда, занят расследованием сложного и запутанного дела. С крыши сбросили студента архитектурного института. Его мать покончила с собой. Следы ведут на ипподром, где от разбавленного синтетического наркотика погиб жокей. Подозреваемые — жители элитного дома, деятели культуры. Среди них и певец, и модельер, и знаменитые актёры, часто посещающие бега. Черкасов догадывается, что преступник один из них, довольно быстро выходит на распространителей наркотиков и исполнителей убийств, но есть ещё и некий организатор преступлений, вычислить которого никак не удаётся.

Это шестой сезон цикла расследований майора Черкасова, в который также входят «Мосгаз», «Палач», «Паук», «Шакал» и «Операция "Сатана"». Неизменными на протяжении всех сезонов остаются главные герои – майор милиции Иван Черкасов (Смоляков) и криминалист Соня Тимофеева (Александрова). В каждом сезоне они расследуют новое дело. Хронология развития действия – от начала 60-х в «Мосгазе» до конца 70-х в «Формуле мести».

Черкасов раскроет новое дело в «Формуле мести»
фото: Пресс-служба Первого канала

По словам Андрея Смолякова, «Черкасов возвращается в свой отдел без триумфаторского настроения, просто сразу берётся за работу – без заносчивости и излишнего пафоса, что мне очень нравится. В этой серии также сын Черкасова начинает работать в милиции участковым, что сначала немного удручает Ивана Петровича. Мы ведь детям всегда желаем жизнь лучшую, чем у нас самих – правда, Черкасова радует устремление молодого человека быть похожим на отчима, поэтому он иногда даже привлекает пасынка к своему расследованию».

Как отмечает продюсер Денис Евстигнеев, «в названии этой части кроются два смысла: во-первых, формула – она в центре сюжета, была придумана учёным для анестезии, а злодеи из неё сделали наркотик, во-вторых – месть одного из героев за трагические события. И, кстати, проблема наркотиков вообще была очень актуальна в СССР в конце 70-х».

Черкасов раскроет новое дело в «Формуле мести»
фото: Пресс-служба Первого канала

«В сериале обострён конфликт между Соней и мужчинами, которые за ней ухаживают. Она небезразлична двоим и не может сделать выбор между ними. Важно, что они оба – её коллеги, что создаёт дополнительную неловкость в работе. Иван Черкасов наблюдает за этим со стороны, но всё же косвенно вовлечён в ситуацию. Мудрыми советами он пытается урегулировать конфликт и направить всю энергию в рабочее русло. То есть, кроме опасности извне ещё и внутренние разногласия заставляют наших героев дополнительно волноваться», – рассказал режиссёр Сергей Коротаев.

«Соня уже несколько раз обожглась в отношениях, поэтому в этом сезоне она осторожничает с противоположным полом. А в профессиональном плане продолжает расти, потому что каждое новое дело – это, по сути, новый вызов для профессионала, как и для артистов – новые проекты», – поведала о своей героине Марина Александрова.

Черкасов раскроет новое дело в «Формуле мести»
фото: Пресс-служба Первого канала

«Мой герой работает по призванию, и эта работа – его мечта. Конечно, он растёт профессионально, но все наши герои, так или иначе, являются руками Черкасова, и куда он нас направляет, в том направление мы и двигаемся. Ну и вообще эта часть именно про отношения, страсти между людьми – очень интересная история», – поделился своими впечатлениями Александр Голубев.

В подготовительный период создатели сериала общались со следователями и с врачами, которые работают с наркозависимыми. Режиссёр отметил, что ему очень интересно работать над сериалом, так как смешение триллера с детективом – это новый для него жанр. Кроме того, в шестом сезоне произошло значительное расширение и дополнение актёрского состава (Гармаш, Немоляева, Ясулович). «Работа с этими артистами – это колоссальный опыт. Я восхищаюсь ими и учусь у них, – признался Коротаев. – К примеру, Сергей Леонидович Гармаш произносит каждый звук так, что заряжает энергией. Он тщательно разбирает роль, и каждую секунду сцены проживает абсолютно честно, со стопроцентной отдачей».
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Марина АлександроваДмитрий АстраханАлексей БарабашАлексей БардуковГалина БокашевскаяСергей ГармашАлександр ГолубевАлександр ДробитькоДенис ЕвстигнеевСофья ЕвстигнееваСергей КоротаевЕвгения КрюковаАлександр Лазарев (младший)Светлана НемоляеваАндрей СмоляковСергей СтепанченкоДаниэла СтояновичДарья УрсулякЮрий ЧурсинИгорь Ясулович
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Черкасов раскроет новое дело в «Формуле мести» фотографии
Черкасов раскроет новое дело в «Формуле мести» фотографии
Черкасов раскроет новое дело в «Формуле мести» фотографии
Черкасов раскроет новое дело в «Формуле мести» фотографии
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