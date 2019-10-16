Нил Патрик Харрис появится в новой «Матрице»

Подробностей фильма все еще нет. Режиссёром и сценаристом новой части выступает Лана Вачовски, участвовавшая в создании оригинальной «Матрицы». В написании сценарии ей помогают Александр Хемон и Дэвид Митчелл.
К роли Нео вернётся Киану Ривз, а Тринити вновь сыграет Кэрри-Энн Мосс. Также в картине появится Яхья Абдул-Матин II, который, вероятно, исполнит роль молодого Морфеуса, но подтверждения этой информации пока нет. Кого сыграет Харрис – тоже не уточняется.
За производство картины отвечают компании Warner Bros. Pictures and Village Roadshow Pictures. Съёмки намечены на начало 2020 года.