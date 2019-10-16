Екатерина Климова будет выстраивать послевоенную жизнь

В городе Черняховске калининградской области завершились съемки четвертого сезона военно-исторической драмы «По законам военного времени», сообщает пресс-служба компании Star Media, занимающейся производством сериала.
фото: Пресс-служба компании Star Media
В новых сериях зрители продолжат следить за приключениями хорошо знакомых им следователей военной прокуратуры Светланы Елагиной (Екатерина Климова), Ивана Рокотова (Евгений Воловенко) и старшины Федоренко (Александр Панкратов-Черный). В предыдущих сезонах действие сериала разворачивалось в период войны. Теперь же телезрители станут свидетелями того, как шаг за шагом будут выстраивать свою жизнь главные герои в долгожданное послевоенное время.
На нынешнем сезоне у сериала появился новый режиссер – Сергей Виноградов. По традиции премьера военно-исторической драмы состоится на майские праздники в преддверии Дня Победы на Первом канале в 2020 году.