Картина «Песни Абдула» откроет совместную кинопрограмму Еврейского музея и платформы «Пилигрим»

Платформа «Пилигрим» и Еврейский музей и центр толерантности запускают совместную кинопрограмму фестивальных фильмов из России, исследующих различные аспекты жизни в мегаполисе.
фото: Платформа "Пилигрим"
Программа начинается 17 октября с картины «Песни Абдула» Анны Моисеенко, выпускницы Школы документального кино и театра Марины Разбежкиной и Михаила Угарова. Фильм рассказывает про Абдумамада Бекмамадова, приехавшего на заработки в Россию с Памира (Таджикистан). Он исполняет баллады обо всем, что происходит с ним в Москве. На протяжении четырех лет авторы фильма наблюдали за жизнью героя в разных его идентичностях – трудового мигранта, артиста, отца и мужа, не видевшего семью вот уже 10 лет. Эпизод за эпизодом, сюжеты своей реальной истории Абдул трансформирует в поэтические тексты, которые так легко ложатся на ритмы традиционных памирских песен.
Картина победила на международном кинофестивале стран СНГ «Евразия.doc», получила приз жюри на фестивале «Окно в Европу» за «Лучшее исполнение роли самого себя». Также фильм участвовал в фестивалях États généraux du documentaire, GoEast, Артдокфест, Флаэртиана, Памир-Москва, Делай фильм и других.
После просмотра пройдет обсуждение с режиссером фильма Анной Моисеенко, главным героем картины Абдумамадом Бекмамадовым и кинокритиком Алисой Таежной.