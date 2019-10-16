Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Картина «Песни Абдула» откроет совместную кинопрограмму Еврейского музея и платформы «Пилигрим»

16 октября
2019 год

Новости кино >>
16 октября 2019
Платформа «Пилигрим» и Еврейский музей и центр толерантности запускают совместную кинопрограмму фестивальных фильмов из России, исследующих различные аспекты жизни в мегаполисе.

Картина «Песни Абдула» откроет совместную кинопрограмму Еврейского музея и платформы «Пилигрим»
фото: Платформа "Пилигрим"

Программа начинается 17 октября с картины «Песни Абдула» Анны Моисеенко, выпускницы Школы документального кино и театра Марины Разбежкиной и Михаила Угарова. Фильм рассказывает про Абдумамада Бекмамадова, приехавшего на заработки в Россию с Памира (Таджикистан). Он исполняет баллады обо всем, что происходит с ним в Москве. На протяжении четырех лет авторы фильма наблюдали за жизнью героя в разных его идентичностях – трудового мигранта, артиста, отца и мужа, не видевшего семью вот уже 10 лет. Эпизод за эпизодом, сюжеты своей реальной истории Абдул трансформирует в поэтические тексты, которые так легко ложатся на ритмы традиционных памирских песен.

Картина победила на международном кинофестивале стран СНГ «Евразия.doc», получила приз жюри на фестивале «Окно в Европу» за «Лучшее исполнение роли самого себя». Также фильм участвовал в фестивалях États généraux du documentaire, GoEast, Артдокфест, Флаэртиана, Памир-Москва, Делай фильм и других.

После просмотра пройдет обсуждение с режиссером фильма Анной Моисеенко, главным героем картины Абдумамадом Бекмамадовым и кинокритиком Алисой Таежной.
версия для печати
Ссылки по теме
«Пилигрим» покажет картины «Антон тут рядом» и «Почему я тут»
«Кинотавр» и онлайн-платформа «Пилигрим» создали спецподборку короткометражных фильмов
«Пилигрим» приглашает на онлайн-премьеру фильма «Молоко»
персоны
Марина РазбежкинаМихаил Угаров

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Олег Щигорец
14 октября ушёл из жизни актёр Олег Щигорец.
Владимир Малков
12 октября ушёл из жизни актёр Владимир Малков.
Арсений Курченков
10 октября ушёл из жизни актёр Арсений Курченков.
Надежда Каратаева
10 октября ушла из жизни актриса Надежда Каратаева.

День рождения >>

Андрей Аверков
Олег Алмазов
Наталья Батрак
Андрейс Жагарс
Софья Игнатова
Геннадий Казачков
Лидия Кузнецова
Александр Парра
Алёна Стебунова
Линда Дарнелл
Гари Кемп
Анджела Лэнсбери
Келли Мартин
Фернанда Монтенегро
Тим Роббинс
Коринна Харфаух
все родившиеся 16 октября >>

Афиша кино >>

Мысленный волк
драма, притча
Россия, 2018
Игра с огнём
триллер
США, 2019
Джуди
биография, драма, музыкальный фильм, экранизация
Великобритания, Франция, 2019
Диего Марадона
биография, спортивный фильм
Великобритания, 2019
Зеленее травы
арт-хаус, комедия, нуар (черный фильм), триллер
США, 2019
Малефисента: Владычица тьмы
приключения, семейное кино, сказка, фэнтези
США, 2019
Окей, Лекси!
комедия
США, 2019
Они
триллер, фильм ужасов
США, 2019
Прощание
драма, комедия
США, 2019
Матрица
боевик, научная фантастика, приключения, триллер
США, 1999
Девушки бывают разные
комедия, приключения
Россия, 2019
Дождливый день в Нью-Йорке
драма, мелодрама
США, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен