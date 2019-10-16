Как бренды интегрируются в кино: прямая трансляция мастер-класса «Телемании»

В рамках Международного открытого молодежного фестиваля телевизионных программ и фильмов «Телемания» проходят «Индустриальные среды» – серия бесплатных мастер-классов от лидеров современной медиаиндустрии для студентов кино- и телевузов и начинающих авторов. 16 октября в 16.00 в Институте кино и телевидения (ГИТР) состоится бесплатный мастер-класс на тему брендированного контента.
Участники мастер-класса смогут узнать, что такое брендированный контент, как его продвигать, в чем его специфика и какие виды бренд-контента существуют, как происходит интеграция брендов в кино, совершаются эксперименты с бренд-контентом и используется сторителлинг в рекламе.
Спикерами выступают куратор Medialab - Яндекс.Такси Настя Хорева, креативный продюсер и партнер Zebra Hero Елена Самойлова, исполнительный продюсер Metrafilms Алексей Гришин, сооснователь и шоураннер студии Дикий Digital Виктор Кравченко. Соведущим выступит режиссер, креативный директор студии Mozga Олег Агейчев.