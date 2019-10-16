Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Как бренды интегрируются в кино: прямая трансляция мастер-класса «Телемании»

16 октября
2019 год

Новости кино >>
16 октября 2019
В рамках Международного открытого молодежного фестиваля телевизионных программ и фильмов «Телемания» проходят «Индустриальные среды» – серия бесплатных мастер-классов от лидеров современной медиаиндустрии для студентов кино- и телевузов и начинающих авторов. 16 октября в 16.00 в Институте кино и телевидения (ГИТР) состоится бесплатный мастер-класс на тему брендированного контента.

Как бренды интегрируются в кино: прямая трансляция мастер-класса «Телемании»

Участники мастер-класса смогут узнать, что такое брендированный контент, как его продвигать, в чем его специфика и какие виды бренд-контента существуют, как происходит интеграция брендов в кино, совершаются эксперименты с бренд-контентом и используется сторителлинг в рекламе.

Спикерами выступают куратор Medialab - Яндекс.Такси Настя Хорева, креативный продюсер и партнер Zebra Hero Елена Самойлова, исполнительный продюсер Metrafilms Алексей Гришин, сооснователь и шоураннер студии Дикий Digital Виктор Кравченко. Соведущим выступит режиссер, креативный директор студии Mozga Олег Агейчев.

Кино-Театр.ру ведет прямую трансляцию мероприятия.

версия для печати
Ссылки по теме
Как найти инвесторов для дебютного фильма: прямая трансляция мастер-класса «Телемании»
Зачем снимать веб-сериалы: прямая трансляция мастер-класса «Телемании»
В рамках фестиваля «Телемания» расскажут о создании веб-сериалов
Как заинтересовать фестивального отборщика: прямая трансляция мастер-класса «Телемании»
Фестиваль «Телемания» запускает бесплатные мастер-классы
Открыт приём заявок на фестиваль «Телемания»
Поиск по меткам
Кинообразованиеобразование
персоны
Олег Агейчев

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Олег Щигорец
14 октября ушёл из жизни актёр Олег Щигорец.
Владимир Малков
12 октября ушёл из жизни актёр Владимир Малков.
Арсений Курченков
10 октября ушёл из жизни актёр Арсений Курченков.
Надежда Каратаева
10 октября ушла из жизни актриса Надежда Каратаева.

День рождения >>

Андрей Аверков
Олег Алмазов
Наталья Батрак
Андрейс Жагарс
Софья Игнатова
Геннадий Казачков
Лидия Кузнецова
Александр Парра
Алёна Стебунова
Линда Дарнелл
Гари Кемп
Анджела Лэнсбери
Келли Мартин
Фернанда Монтенегро
Тим Роббинс
Коринна Харфаух
все родившиеся 16 октября >>

Афиша кино >>

Мысленный волк
драма, притча
Россия, 2018
Игра с огнём
триллер
США, 2019
Джуди
биография, драма, музыкальный фильм, экранизация
Великобритания, Франция, 2019
Диего Марадона
биография, спортивный фильм
Великобритания, 2019
Зеленее травы
арт-хаус, комедия, нуар (черный фильм), триллер
США, 2019
Малефисента: Владычица тьмы
приключения, семейное кино, сказка, фэнтези
США, 2019
Окей, Лекси!
комедия
США, 2019
Они
триллер, фильм ужасов
США, 2019
Прощание
драма, комедия
США, 2019
Матрица
боевик, научная фантастика, приключения, триллер
США, 1999
Девушки бывают разные
комедия, приключения
Россия, 2019
Дождливый день в Нью-Йорке
драма, мелодрама
США, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен