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Клим Шипенко расскажет о создании «Текста» на Cinemarket

16 октября
2019 год

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16 октября 2019
Режиссер Клим Шипенко на молодежном кинорынке Cinemarket в Санкт-Петербурге 27 октября расскажет о своей новой картине «Текст» по одноименному роману Дмитрия Глуховского.

Клим Шипенко расскажет о создании «Текста» на Cinemarket
фото: Пресс-служба компании "Централ Партнершип"

Шипенко ответит на вопросы о том, сложно ли ему было перенести на экран главную идею книги – как телефон становится вторым «я» современного человека и о том, как в целом сделать успешный зрительский фильм.

Главный герой фильма – Илья Горюнов (Александр Петров), семь лет отсидевший в тюрьме по ложному обвинению в распространении наркотиков. Оказавшись на свободе, он понимает, что прежняя жизнь разрушена и вернуться к ней Илья больше не сможет. Не видя другого выхода, он решает отомстить человеку, который отправил его в тюрьму. Встреча с обидчиком заканчивается летальным исходом, после чего у Ильи оказывается телефон жертвы. Вместе с ним он получает доступ и к жизни молодого человека – фотографиям, перепискам и странным, полным недомолвок и угроз переговорам с коллегами. Так Илья превращается в человека, который семь лет назад сломал ему жизнь.

Клим Шипенко – режиссер, сценарист, актер. Окончил Факультет кинопроизводства в Калифорнийском Университете в Нортридже. Учился в актёрской студии Sal Dano Professional Actors Workshop. В 2009 году дебютировал с полнометражным фильмом «Непрощенные». Затем снял картины «Кто я?», «Любит – не любит», «Салют-7». В 2019 году выходят два новых фильма режиссера – драма «Текст» и комедия «Холоп».

Молодежный кинорынок Cinemarket 2019 пройдет с 25 по 27 октября в Санкт-Петербурге. Основная площадка мероприятия: творческое пространство «Пальма». Событие объединяет молодых авторов и профессионалов киноиндустрии, а также всех любителей и ценителей кино. Программа включит в себя мастер-классы, встречи с известными режиссерами, сценаристами и продюсерами, дискуссии, питчинги и презентации. В качестве экспертов на кинорынок приедут представители крупных российских кинокомпаний, телеканалов и онлайн-платформ, в их числе – создатели фильмов «Верность», «Я худею», «Шторм», «Обычная женщина», «Содержанки», «Толя-робот», «Звоните ДиКаприо!» и других.
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