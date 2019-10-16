Аглая Тарасова и Александр Петров вновь на льду и... ждут ребёнка

В сети появился первый тизер-трейлер грядущей драмы «Лёд 2»
режиссёра Жоры Крыжовникова
(«Горько!»
) - сиквела картины Олега Трофима
2017 года.
Что происходит в сказках после свадьбы принца и принцессы? Фигуристка Надя и хоккеист Саша поженились и больше всего на свете мечтают о ребенке. Правда, цена, которую им придется заплатить за эту мечту, будет невообразимо высока. Кажется, что после таких потрясений рассчитывать на счастливый конец уже невозможно. Но если вы так думаете, вы ничего не знаете о настоящих сказках...
Главные роли в фильме сыграли Аглая Тарасова
, Мария Аронова
, Александр Петров
, Надежда Михалкова
и Юлия Хлынина
. Сценарий к ленте вновь написал Андрей Золотарев
. Продюсерами выступили Михаил Врубель
, Александр Андрющенко
, Фёдор Бондарчук
, Дмитрий Рудовский
, Вячеслав Муругов
и Антон Златопольский
.
На больших экранах «Лёд 2»
стартует 14 февраля 2020
года.