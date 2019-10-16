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Аглая Тарасова и Александр Петров вновь на льду и... ждут ребёнка

16 октября
2019 год

Новости кино >>
16 октября 2019
В сети появился первый тизер-трейлер грядущей драмы «Лёд 2» режиссёра Жоры Крыжовникова («Горько!») - сиквела картины Олега Трофима 2017 года.


Что происходит в сказках после свадьбы принца и принцессы? Фигуристка Надя и хоккеист Саша поженились и больше всего на свете мечтают о ребенке. Правда, цена, которую им придется заплатить за эту мечту, будет невообразимо высока. Кажется, что после таких потрясений рассчитывать на счастливый конец уже невозможно. Но если вы так думаете, вы ничего не знаете о настоящих сказках...

Аглая Тарасова и Александр Петров вновь на льду и... ждут ребёнка

Главные роли в фильме сыграли Аглая Тарасова, Мария Аронова, Александр Петров, Надежда Михалкова и Юлия Хлынина. Сценарий к ленте вновь написал Андрей Золотарев. Продюсерами выступили Михаил Врубель, Александр Андрющенко, Фёдор Бондарчук, Дмитрий Рудовский, Вячеслав Муругов и Антон Златопольский.

На больших экранах «Лёд 2» стартует 14 февраля 2020 года.
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Аглая Тарасова и Александр Петров вновь на льду и... ждут ребёнка фотографии
Аглая Тарасова и Александр Петров вновь на льду и... ждут ребёнка фотографии
Аглая Тарасова и Александр Петров вновь на льду и... ждут ребёнка фотографии
Аглая Тарасова и Александр Петров вновь на льду и... ждут ребёнка фотографии
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