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«Дылда» Кантемира Балагова претендует на четыре «Азиатских Оскара»

16 октября
2019 год

Новости кино >>
16 октября 2019
Киноакадемия Азиатско-Тихоокеанского региона объявила претендентов на свою награду, которую часто называют «Азиатским Оскаром». Так, сразу в четырех номинациях на премию претендует лента Кантемира Балагова «Дылда», ранее отмеченная призом за режиссуру программы «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля и выдвинутая Россией на премию «Оскар».

«Дылда» Кантемира Балагова претендует на четыре «Азиатских Оскара»

Картина молодого режиссера представлена в номинациях «лучший фильм», «лучший сценарий» (сам Балагов вместе с писателем Александром Тереховым), «лучшая операторская работа» (Ксения Середа) и «лучшая женская роль» (Виктория Мирошниченко).

За звание лучшего фильма с «Дылдой» будут бороться победившие в Каннах «Паразиты» Пон Джун Хо, «Воздушный шар» китайского режиссера Пема Цеден, «Золотые овцы и священная гора» индийского постановщика Ридхама Джанве и мелодрама «Прощай, мой сын» Вана Сяошуай, отмеченная актерскими призами Берлинского кинофестиваля.

Помимо «Дылды» в число номинантов на престижную премию вошла якутская картина «Надо мною солнце не садится» Любови Борисовой, отмеченная призом зрительских симпатий Московского международного кинофестиваля, – она претендует на победу в номинации «Культурное разнообразие», приз в которой вручается под патронажем ЮНЕСКО. В категории «Лучший документальный фильм» представлена «Акварель» Виктора Косаковского.

Победители будут объявлены 21 ноября.
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фильмы
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