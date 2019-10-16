«Дылда» Кантемира Балагова претендует на четыре «Азиатских Оскара»

Киноакадемия Азиатско-Тихоокеанского региона
объявила претендентов на свою награду, которую часто называют «Азиатским Оскаром». Так, сразу в четырех номинациях на премию претендует лента Кантемира Балагова
«Дылда
», ранее отмеченная призом за режиссуру программы «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля и выдвинутая Россией на премию «Оскар».
Картина молодого режиссера представлена в номинациях «лучший фильм», «лучший сценарий» (сам Балагов вместе с писателем Александром Тереховым
), «лучшая операторская работа» (Ксения Середа
) и «лучшая женская роль» (Виктория Мирошниченко
).
За звание лучшего фильма с «Дылдой» будут бороться победившие в Каннах «Паразиты
» Пон Джун Хо
, «Воздушный шар
» китайского режиссера Пема Цеден
, «Золотые овцы и священная гора
» индийского постановщика Ридхама Джанве
и мелодрама «Прощай, мой сын» Вана Сяошуай
, отмеченная актерскими призами Берлинского кинофестиваля.
Помимо «Дылды» в число номинантов на престижную премию вошла якутская картина «Надо мною солнце не садится
» Любови Борисовой
, отмеченная призом зрительских симпатий Московского международного кинофестиваля, – она претендует на победу в номинации «Культурное разнообразие», приз в которой вручается под патронажем ЮНЕСКО. В категории «Лучший документальный фильм» представлена «Акварель
» Виктора Косаковского
.
Победители будут объявлены 21 ноября.