Ян Гэ учится говорить, что думает

Кино-Театр.Ру
представляет эксклюзивный отрывок из драмы «Троица»
режиссёра и сценариста Ян Гэ
. В этой сцене главные герои фильма Марго и Джордж пришли на приём к психологу.
В любовном треугольнике всегда есть три участника – мучитель, спаситель и жертва, которые меняются ролями в зависимости от ситуации. Тут нет места осуждению, нет правых и виноватых. Измена может случиться с каждым. Марго признается мужу Джорджу, что изменила ему со своим студентом Антоном. Это признание меняет жизнь троих людей. С первого взгляда может показаться, что это обычная история, но постепенно становится понятно – все, что происходит с Марго, имеет более глубокий смысл. Она приходит к пониманию Бога, семьи, любви. Она начинает осознавать, как эти ценности соотносятся с восточным миром, в котором она выросла, и с миром западным, в котором она живет сейчас.
Главные роли в картине исполнили Ян Гэ, Георгий Бликштейн
, Андрей Курганов
и Один Ланд Байрон
. Сценарий Ян Гэ написала вместе с Гретой Шушчевичюте
. Продюсерами ленты выступили Ольга Леснова
, Екатерина Кононенко
, Алексей Лушин
, Рубен Адамян
и Юлия Цвитко
.
В российский прокат «Троица»
выйдет 24 октября 2019
года.