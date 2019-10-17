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Ян Гэ учится говорить, что думает

17 октября
2019 год

Новости кино >>
17 октября 2019
Кино-Театр.Ру представляет эксклюзивный отрывок из драмы «Троица» режиссёра и сценариста Ян Гэ. В этой сцене главные герои фильма Марго и Джордж пришли на приём к психологу.


В любовном треугольнике всегда есть три участника – мучитель, спаситель и жертва, которые меняются ролями в зависимости от ситуации. Тут нет места осуждению, нет правых и виноватых. Измена может случиться с каждым. Марго признается мужу Джорджу, что изменила ему со своим студентом Антоном. Это признание меняет жизнь троих людей. С первого взгляда может показаться, что это обычная история, но постепенно становится понятно – все, что происходит с Марго, имеет более глубокий смысл. Она приходит к пониманию Бога, семьи, любви. Она начинает осознавать, как эти ценности соотносятся с восточным миром, в котором она выросла, и с миром западным, в котором она живет сейчас.

Ян Гэ учится говорить, что думает

Главные роли в картине исполнили Ян Гэ, Георгий Бликштейн, Андрей Курганов и Один Ланд Байрон. Сценарий Ян Гэ написала вместе с Гретой Шушчевичюте. Продюсерами ленты выступили Ольга Леснова, Екатерина Кононенко, Алексей Лушин, Рубен Адамян и Юлия Цвитко.

В российский прокат «Троица» выйдет 24 октября 2019 года.
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Ян Гэ учится говорить, что думает фотографии
Ян Гэ учится говорить, что думает фотографии
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