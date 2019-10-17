Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

У российского сериала «Пять минут тишины» появится французская адаптация

17 октября
2019 год

Новости кино >>
17 октября 2019
Французская компания Lagardere Distribution приобрела права на российский остросюжетный сериал «Пять минут тишины». В пакет сделки вошли права на два сезона проекта, а также на формат сериала для создания адаптации, сообщает пресс-служба канала НТВ.

У российского сериала «Пять минут тишины» появится французская адаптация
фото: Пресс-служба канала НТВ

«В силу сложившейся системы протекционизма и защиты национальных медиа-производителей, французский телевизионный рынок имеет репутацию одного из самых сложных для международных компаний. Я рад, что остросюжетный сериал «Пять минут тишины» вызвал интерес крупнейшей французской компании Lagardere и как готовый продукт, и как формат. Заключённая сделка стала настоящим прорывом НТВ на европейское медиапространство», - говорит генеральный продюсер телеканала НТВ Тимур Вайнштейн.

«Пять минут тишины» – рабочая фраза сотрудников МЧС. При разборе завалов по этой команде выключается вся тяжелая техника, и спасатели вслушиваются в тишину, чтобы услышать возможные крики о помощи от заваленных людей.

Сериал рассказывает о жизни горноспасательного отряда, действующего в живописных лесах Карелии. К опытным МЧС-никам присоединяется новобранец из Москвы. Из золотого столичного парня, ежедневно спасая жизни других, он превращается в героя.
версия для печати
Ссылки по теме
«Жену полицейского» и «Канцелярскую крысу» покажут в Индии
Игорь Лифанов, Роман Курцын и Олег Андреев вновь стали спасателями
Роман Курцын, Игорь Лифанов и Анна Пескова вернулись в МЧС
Игорь Лифанов и Роман Курцын отправятся в горы с Пузырём
персоны
Тимур Вайнштейн
фильмы
Пять минут тишиныПять минут тишины. ВозвращениеПять минут тишины. Новые горизонты

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Виктор Бриц
16 октября ушёл из жизни актёр Виктор Бриц.
Эдуард Опарин
16 октября ушёл из жизни актёр Эдуард Опарин.
Олег Щигорец
14 октября ушёл из жизни актёр Олег Щигорец.

День рождения >>

Владимир Демидов
Анастасия Евграфова
Алиса Коонен
Валентина Кособуцкая
Артём Крестников
Олег Новиков (II)
Александр Устюгов
Ксения Филиппова
Маргарита Фомина
Макс Айронс
Рудольф Грушинский
Фелисити Джонс
Мэттью Макфэдьен
Дина Руссо
Фиби Тонкин
Рита Хейворт
все родившиеся 17 октября >>

Афиша кино >>

Мысленный волк
драма, притча
Россия, 2018
Игра с огнём
триллер
США, 2019
Джуди
биография, драма, музыкальный фильм, экранизация
Великобритания, Франция, 2019
Диего Марадона
биография, спортивный фильм
Великобритания, 2019
Зеленее травы
арт-хаус, комедия, нуар (черный фильм), триллер
США, 2019
Малефисента: Владычица тьмы
приключения, семейное кино, сказка, фэнтези
США, 2019
Окей, Лекси!
комедия
США, 2019
Они
триллер, фильм ужасов
США, 2019
Прощание
драма, комедия
США, 2019
Матрица
боевик, научная фантастика, приключения, триллер
США, 1999
Девушки бывают разные
комедия, приключения
Россия, 2019
Дождливый день в Нью-Йорке
драма, мелодрама
США, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен