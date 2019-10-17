У российского сериала «Пять минут тишины» появится французская адаптация

Французская компания Lagardere Distribution приобрела права на российский остросюжетный сериал «Пять минут тишины». В пакет сделки вошли права на два сезона проекта, а также на формат сериала для создания адаптации, сообщает пресс-служба канала НТВ.
фото: Пресс-служба канала НТВ
«В силу сложившейся системы протекционизма и защиты национальных медиа-производителей, французский телевизионный рынок имеет репутацию одного из самых сложных для международных компаний. Я рад, что остросюжетный сериал «Пять минут тишины» вызвал интерес крупнейшей французской компании Lagardere и как готовый продукт, и как формат. Заключённая сделка стала настоящим прорывом НТВ на европейское медиапространство», - говорит генеральный продюсер телеканала НТВ Тимур Вайнштейн.
«Пять минут тишины» – рабочая фраза сотрудников МЧС. При разборе завалов по этой команде выключается вся тяжелая техника, и спасатели вслушиваются в тишину, чтобы услышать возможные крики о помощи от заваленных людей.
Сериал рассказывает о жизни горноспасательного отряда, действующего в живописных лесах Карелии. К опытным МЧС-никам присоединяется новобранец из Москвы. Из золотого столичного парня, ежедневно спасая жизни других, он превращается в героя.