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Зловещий дух преследует спасателей в трейлере хоррора «Вдова»

17 октября
2019 год

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17 октября 2019
Кинокомпания «Централ Партнершип» показала трейлер мистического хоррора «Вдова» от автора фильма ужасов «Невеста» Святослава Подгаевского, который написал сценарий вместе с Иваном Мининым, Иваном Капитоновым и Натальей Дубовой.


Ежегодно в лесах на севере Ленинградской области пропадает более 300 человек. Известны случаи, когда тела пропавших находят посреди леса – полностью обнаженными, без каких-либо следов насильственной смерти.
В основе фильма – реальные события 2017 года. Во время учений команда волонтеров-спасателей получает сообщение о потерявшемся мальчике. Углубляясь в глухой лес, поисковый отряд сталкивается со зловещей сущностью: согласно преданиям, здесь обитает неупокоенный дух давно погибшей ведьмы, которую местные называют Хромой Вдовой. Они верят, что встреча со Вдовой несет смерть…

Зловещий дух преследует спасателей в трейлере хоррора «Вдова»

Главные роли в ленте сыграли Виктория Потемина, Анастасия Грибова, Маргарита Бычкова, Илья Агапов, Алексей Анискин, Константин Нестеренко и Олег Чугунов. Режиссёром выступил Иван Минин.

В российский прокат «Вдова» выходит 2 апреля 2020 года.
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Зловещий дух преследует спасателей в трейлере хоррора «Вдова» фотографии
Зловещий дух преследует спасателей в трейлере хоррора «Вдова» фотографии
Зловещий дух преследует спасателей в трейлере хоррора «Вдова» фотографии
Зловещий дух преследует спасателей в трейлере хоррора «Вдова» фотографии
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