Зловещий дух преследует спасателей в трейлере хоррора «Вдова»

Кинокомпания «Централ Партнершип» показала трейлер мистического хоррора «Вдова»
от автора фильма ужасов «Невеста» Святослава Подгаевского
, который написал сценарий вместе с Иваном Мининым
, Иваном Капитоновым
и Натальей Дубовой
.
Ежегодно в лесах на севере Ленинградской области пропадает более 300 человек. Известны случаи, когда тела пропавших находят посреди леса – полностью обнаженными, без каких-либо следов насильственной смерти.
В основе фильма – реальные события 2017 года. Во время учений команда волонтеров-спасателей получает сообщение о потерявшемся мальчике. Углубляясь в глухой лес, поисковый отряд сталкивается со зловещей сущностью: согласно преданиям, здесь обитает неупокоенный дух давно погибшей ведьмы, которую местные называют Хромой Вдовой. Они верят, что встреча со Вдовой несет смерть…
Главные роли в ленте сыграли Виктория Потемина
, Анастасия Грибова
, Маргарита Бычкова
, Илья Агапов
, Алексей Анискин
, Константин Нестеренко
и Олег Чугунов
. Режиссёром выступил Иван Минин.
В российский прокат «Вдова»
выходит 2 апреля 2020
года.