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Второй сезон сериала «ИП Пирогова» стартует 28 октября

17 октября
2019 год

Новости кино >>
17 октября 2019
Второй сезон комедийного сериала «ИП Пирогова», завоевавшего премию ТЭФИ, стартует на канале «Супер» 28 октября, сообщает пресс-служба телеканала.

Второй сезон сериала «ИП Пирогова» стартует 28 октября
фото: Пресс-служба телеканала "Супер"

Основным местом действия во втором сезоне станет семейная кондитерская Веры Пироговой в исполнении Елена Подкаминской.

«Открытие кондитерской - новый этап жизни моей Веры и, конечно, это другой уровень её ответственности, прежде всего перед собой, в той области жизни, которая стала её профессией. Всегда новый уровень сложности работы побуждает нас к изменениям чего-то важного в себе! И Вера становится более конструктивной, смелой, изобретательной, предприимчивой и бескомпромиссной. И целеустремленной! В ней пробуждается сильное деятельное начало, и она все возникающие препятствия настойчиво преодолевает. Радует, что во втором сезоне сценарная основа даёт мне как актрисе возможность быть более действенной, в некотором смысле удивительной и парадоксальной в разрешении тех перипетий, которые потоком продолжают сыпаться на Веру!» – говорит актриса.

Режиссер сериала Антон Маслов отмечает, что второй сезон будет очень насыщенным по части трюковых сцен.

Актриса не преувеличивает, новый сезон обещает быть очень насыщенным по части трюковых сцен.

«Елена Валюшкина в одной из сцен очень ярко «улетала», у Лены Подкаминской было много сцен, связанных с трюками. Лена, кстати, в большинстве случаев от дублера отказывалась. Была у нас еще памятная смена, когда в кондитерской прорвало трубу. Эту сцену мы снимали 8 часов, хотя на выходе ее хронометраж всего 1,5 минуты. В качестве канализационных вод, которые, по сюжету, окатывают гостей и хозяев с ног до головы, мы использовали какао с овсянкой. Тем не менее, хлынувшая струя произвела неизгладимое впечатление на массовку. Нам казалось, мы до деталей отрепетировали сцену, и все актеры были предупреждены, но фонтан из какао буквально породил на площадке панику», – вспоминает режиссер.

Съемки второго сезона выдались еще и травмоопасными. В один из съемочных дней кондитер сериала Евгения Терентьева сильно повредила ногу. Съемки пришлось остановить и вызвать скорую. В больнице девушке наложили несколько швов и спустя несколько часов она героически вернулась на площадку. К слову, Евгения подсчитала, сколько кондитерских изделий ей пришлось изготовить за второй сезон. Цифра превысила 400 наименований.

«Вы знаете, Женя потрясающий мастер и творит просто чудеса. Бывали ситуации, когда за один съёмочный день мне одной необходимо было сделать сотню переодеваний и Женя к каждому моему появлению приносила новое изделие! Для меня это была фантастика», – отметила Подкаминская.

Актер Наиль Абдрахманов, который появится на экране в роли младшего кондитера и помощника Веры, тоже удивил коллег. На пятый съемочный день он появился на площадке с загипсованной левой рукой. Пока перелом срастался, операторам приходилось прибегать к различным ухищрениям и выбирать ракурсы, чтобы гипс не мелькал в кадре.
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Второй сезон сериала «ИП Пирогова» стартует 28 октября фотографии
Второй сезон сериала «ИП Пирогова» стартует 28 октября фотографии
Второй сезон сериала «ИП Пирогова» стартует 28 октября фотографии
Второй сезон сериала «ИП Пирогова» стартует 28 октября фотографии
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