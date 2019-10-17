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Никита Волков воспитает «Трудных подростков»

17 октября
2019 год

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17 октября 2019
Премьера сериала «Трудные подростки» с Никитой Волковым и Александром Лыковым в главных ролях состоится 24 октября в социальной сети ВКонтакте и на онлайн-сервисе more.tv, сообщает пресс-служба сервиса.

Никита Волков воспитает «Трудных подростков»
фото: пресс-служба онлайн-сервиса more.tv

По сюжету сериала популярный футболист Антон Ковалёв (Никита Волков), отсидевший два года в тюрьме за пьяный дебош в кафе, выходит на свободу. Проступок перекрыл успешную карьеру Ковалёва, который ранее был капитаном сборной России. Репутация «сбитого летчика» не позволяет ему продолжить любимое дело и получить престижную работу. Некогда воспитывавший Антона глава центра трудных подростков Герман (Александр Лыков) предлагает ему место в центре, чтобы подготовить непростых ребят к местной Олимпиаде. От безысходности Ковалев соглашается на предложение, но даже не представляет, насколько сложно будет найти общий язык с ребятами и какое важное место они могут занять в его жизни.

Педагогов центра трудных подростков помимо Волкова и Лыкова сыграли Григорий Калинин и Вильма Кутавичюте. Роли учеников исполнили молодые актеры Виталий Андреев, Глеб Калюжный, Владимир Гарцунов, Анастасия Крылова, Тимофей Елецкий, Мила Ершова, Алёна Швиденкова и дебютант Святослав Рогожан, студент Мастерской Константина Райкина. Режиссером выступил Рустам Ильясов.

Сериал «Трудные подростки» – первый из линейки more originals, в рамках которого проекты создаются специально для онлайн-сервиса more.tv. Сейчас в производстве находится еще несколько сериалов. Это, в частности, драмеди «Чики» режиссера Эдуарда Оганесяна с Ириной Горбачевой и первый сериал Федора Бондарчука «Псих» по сценарию Паулины Андреевой с Константином Богомоловым, Олегом Меньшиковым, Еленой Лядовой, Розой Хайруллиной, Ксенией Раппопорт в главных ролях.
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Никита Волков воспитает «Трудных подростков» фотографии
Никита Волков воспитает «Трудных подростков» фотографии
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