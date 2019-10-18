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Пол Дано станет главным злодеем нового «Бэтмена»

18 октября
2019 год

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18 октября 2019
Американский актер Пол Дано, игравший Пьера Безухова в сериале «Война и мир», скорее всего, появится в новом фильме про Бэтмена, который снимет режиссер Мэтт Ривз для студии Warner Bros., сообщает Variety.

Пол Дано станет главным злодеем нового «Бэтмена»
фото: "Война и мир"

Источники издания утверждают, что Дано достанется роль суперзлодея Загадочника. На этой неделе стало известно, что от предложения появиться в новом «Бэтмене» отказался Джона Хилл. По словам источников, переговоры с последним затянулись и студия уже имела «запасной вариант», которым и стал Пол Дано. Однако пока Warner Bros. не подтвердила информацию об участии актера в проекте.

В новой ленте Бэтмен в исполнении Роберта Паттинсона сразу же будет сражаться с преступниками Готэма. Загадочник, по слухам, и станет его главным антагонистом. Кроме того, в фильме появятся и другие злодеи вселенной DC. Так, Женщину-кошку сыграет Зои Кравиц.

В кинотеатрах новый «Бэтмен» должен появиться в июне 2021 года.
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