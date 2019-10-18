Завершились съемки драмеди «Чики» с Ириной Горбачевой

«Эта история является зеркалом для каждого из нас. Она отражает не только наши плюсы, как мы привыкли думать, но и не самые красивые детали окружающей нас действительности. Действительности в которой живут наши героини. Которые без всякого сомнения имеют право быть по своему счастливыми», – говорит режиссер Эдуард Оганесян.
Генеральный директор more.tv Денис Горшков подчеркивает, что «это провокационная и яркая история с отличным актёрским составом и выраженной авторской и режиссерской интонацией». Релиз восьмисерийного проекта запланирован на первую половину 2020 года.