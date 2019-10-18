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Завершились съемки драмеди «Чики» с Ириной Горбачевой

18 октября
2019 год

Новости кино >>
18 октября 2019
В Кабардино-Балкарии завершились съемки сериала «Чики», производством которого специально для онлайн-сервиса more.tv занимается компания «Марс Медиа» Рубена Дишдишяна.

Завершились съемки драмеди «Чики» с Ириной Горбачевой
фото: пресс-служба онлайн-сервиса more.tv

«Чики» – драмеди о четырех подругах из маленького городка, работавших на трассе, но решивших завязать с грязным прошлым и открыть собственный бизнес – в рамках закона. Главные роли исполнили Ирина Горбачева, Алена Михайлова, Ирина Носова и Варвара Шмыкова. В сериале также сыграли Виталий Кищенко, Антон Лапенко, Виктория Толстоганова, Михаил Тройник, Сергей Гилев, Стивен Окснер и другие.

«Эта история является зеркалом для каждого из нас. Она отражает не только наши плюсы, как мы привыкли думать, но и не самые красивые детали окружающей нас действительности. Действительности в которой живут наши героини. Которые без всякого сомнения имеют право быть по своему счастливыми», – говорит режиссер Эдуард Оганесян.

Генеральный директор more.tv Денис Горшков подчеркивает, что «это провокационная и яркая история с отличным актёрским составом и выраженной авторской и режиссерской интонацией». Релиз восьмисерийного проекта запланирован на первую половину 2020 года.
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Завершились съемки драмеди «Чики» с Ириной Горбачевой фотографии
Завершились съемки драмеди «Чики» с Ириной Горбачевой фотографии
Завершились съемки драмеди «Чики» с Ириной Горбачевой фотографии
Завершились съемки драмеди «Чики» с Ириной Горбачевой фотографии
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