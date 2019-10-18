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Макото Синкай представит «Дитя погоды» в Москве

18 октября
2019 год

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18 октября 2019
Японский режиссер Макото Синкай 25 октября представит в Москве свою новую работу «Дитя погоды», сообщает пресс-служба компании «Вольга», которая выпускает ленту в российский прокат.

Макото Синкай представит «Дитя погоды» в Москве
фото: Пресс-служба компании "Вольга"

Анимационная лента перенесет зрителей в дождливый Токио, где познакомит с девушкой и юношей. Они встретились посреди Токио под нескончаемым дождем. Он мечтает начать новую жизнь в большом городе. А она никогда не унывает и обладает удивительным даром менять погоду силой мысли. Там, где она – всегда солнце. Вместе они изменят этот мир навсегда.

Каждая новая картина Синкая не только получает признание у критиков, собирая десятки призов международных фестивалей, но и становится кассовым хитом. Предыдущая работа режиссера «Твое имя» стала самым кассовым аниме в истории мирового проката, заработав более 350 млн. долларов. Фильм «Дитя погоды» только в Японии собрал уже более 125 млн. долларов. В российский прокат лента выйдет 31 октября.
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Макото Синкай представит «Дитя погоды» в Москве фотографии
Макото Синкай представит «Дитя погоды» в Москве фотографии
Макото Синкай представит «Дитя погоды» в Москве фотографии
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