Макото Синкай представит «Дитя погоды» в Москве

Японский режиссер Макото Синкай 25 октября представит в Москве свою новую работу «Дитя погоды», сообщает пресс-служба компании «Вольга», которая выпускает ленту в российский прокат.
фото: Пресс-служба компании "Вольга"
Анимационная лента перенесет зрителей в дождливый Токио, где познакомит с девушкой и юношей. Они встретились посреди Токио под нескончаемым дождем. Он мечтает начать новую жизнь в большом городе. А она никогда не унывает и обладает удивительным даром менять погоду силой мысли. Там, где она – всегда солнце. Вместе они изменят этот мир навсегда.
Каждая новая картина Синкая не только получает признание у критиков, собирая десятки призов международных фестивалей, но и становится кассовым хитом. Предыдущая работа режиссера «Твое имя» стала самым кассовым аниме в истории мирового проката, заработав более 350 млн. долларов. Фильм «Дитя погоды» только в Японии собрал уже более 125 млн. долларов. В российский прокат лента выйдет 31 октября.