Фестиваль «Московская премьера» станет международным

Фестиваль «Московская премьера
» в этом году станет международным, смотр пройдет с 29 октября по 3 ноября, сообщают организаторы.
«Московская премьера», правопреемница одноименного смотра, проводимого с 2003 по 2014 годы, теперь стала фестивалем кино стран Содружества, обрела конкурс и международный статус. В фестивале планируется участие кинематографистов из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Узбекистана, Украины, Таджикистана, а также Грузии, Латвии, Литвы и Эстонии. Все фильмы будут демонстрироваться на родном языке с переводом на русский язык.
В программу кинофестиваля включены два конкурсных показа – полнометражных и короткометражных фильмов, внеконкурсные показы лучших фильмов совместного производства и лучших полнометражных кинодебютов, советская многонациональная киноклассика, объединенная циклом показов «Дружба народов», круглые столы.
Практически все фильмы, включенные в конкурсные программы, являются премьерными для Москвы, а часть из них уже отмечена вниманием крупнейших европейских кинофестивалей в Венеции, Локарно, Роттердаме.
В качестве председателей жюри приглашены лауреат Государственной премии СССР, ученик Андрея Тарковского
, оператор, фотограф и педагог Арво Ихо
из Эстонии (конкурс «полного метра») и лауреат международных кинофестивалей, сценарист, продюсер и педагог Марат Сарулу
из Кыргызстана (конкурс «короткого метра»). Помимо кинематографических жюри, в рамках фестиваля будет работать международное жюри киноклубов.
В рамках кинофестиваля состоится гала-премьера одного из самых громких кинодебютов этого года – фильма «Котел
» Евы Басс
с Александром Кузнецовым
в главной роли. Всего пройдет 26 киносеансов, на которых будет показано 40 фильмов разных форматов, а также состоятся специальные события – вечер-посвящение выдающемуся российскому и украинскому режиссеру Кире Муратовой
и чествование создателей казахстанского фильма «Игла
» (реж. Рашид Нугманов
) в связи с его 30-летием.
Откроется фестиваль премьерным показом документального фильма Алексея Федорченко
«Кино эпохи перемен
», решенного в жанре комедии (Гран-при ОРФ документального кино «Россия»), а завершится – премьерой отреставрированной версии знаменитого фильма Андрея Кончаловского
«Романс о влюбленных
», которому в этом году исполняется 45 лет.
Последнее событие также связано с чествованием на фестивале оператора фильма, народного артиста Грузии и лауреата Государственной премии СССР Левана Георгиевича Пааташвили
, которому в этом году исполнилось 93 года. В его творческом активе такие выдающиеся картины, как «Чужие дети
», «До свидания, мальчики
», «Бег
», «Сибириада
», «Голубые горы, или Неправдоподобная история
».
Среди тех, кто в этом году получит почетные призы «За вклад в международное кинематографическое сотрудничество» также народная артистка Украины и России, звезда фильма Сергея Параджанова
«Тени забытых предков
» Лариса Кадочникова
и российский режиссер и сценарист Александр Миндадзе
.
Мероприятия фестиваля пройдут в кинотеатре «Горизонт», Библиотеке-читальне имени И. С. Тургенева, Государственном музее Владимира Высоцкого, Электротеатре «Станиславский». Фестиваль планируется проводить ежегодно. Программные директора смотра – Евгений Майзель и Александра Жукова
, художественный руководитель – киновед и продюсер, член Российcкой академии кинематографических искусств «Ника», лауреат Премии Москвы Вячеслав Шмыров
.