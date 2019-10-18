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Фестиваль «Московская премьера» станет международным

18 октября
2019 год

Новости кино >>
18 октября 2019
Фестиваль «Московская премьера» в этом году станет международным, смотр пройдет с 29 октября по 3 ноября, сообщают организаторы.

Фестиваль «Московская премьера» станет международным

«Московская премьера», правопреемница одноименного смотра, проводимого с 2003 по 2014 годы, теперь стала фестивалем кино стран Содружества, обрела конкурс и международный статус. В фестивале планируется участие кинематографистов из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Узбекистана, Украины, Таджикистана, а также Грузии, Латвии, Литвы и Эстонии. Все фильмы будут демонстрироваться на родном языке с переводом на русский язык.

В программу кинофестиваля включены два конкурсных показа – полнометражных и короткометражных фильмов, внеконкурсные показы лучших фильмов совместного производства и лучших полнометражных кинодебютов, советская многонациональная киноклассика, объединенная циклом показов «Дружба народов», круглые столы.

Практически все фильмы, включенные в конкурсные программы, являются премьерными для Москвы, а часть из них уже отмечена вниманием крупнейших европейских кинофестивалей в Венеции, Локарно, Роттердаме.
В качестве председателей жюри приглашены лауреат Государственной премии СССР, ученик Андрея Тарковского, оператор, фотограф и педагог Арво Ихо из Эстонии (конкурс «полного метра») и лауреат международных кинофестивалей, сценарист, продюсер и педагог Марат Сарулу из Кыргызстана (конкурс «короткого метра»). Помимо кинематографических жюри, в рамках фестиваля будет работать международное жюри киноклубов.

В рамках кинофестиваля состоится гала-премьера одного из самых громких кинодебютов этого года – фильма «Котел» Евы Басс с Александром Кузнецовым в главной роли. Всего пройдет 26 киносеансов, на которых будет показано 40 фильмов разных форматов, а также состоятся специальные события – вечер-посвящение выдающемуся российскому и украинскому режиссеру Кире Муратовой и чествование создателей казахстанского фильма «Игла» (реж. Рашид Нугманов) в связи с его 30-летием.

Откроется фестиваль премьерным показом документального фильма Алексея Федорченко «Кино эпохи перемен», решенного в жанре комедии (Гран-при ОРФ документального кино «Россия»), а завершится – премьерой отреставрированной версии знаменитого фильма Андрея Кончаловского «Романс о влюбленных», которому в этом году исполняется 45 лет.

Последнее событие также связано с чествованием на фестивале оператора фильма, народного артиста Грузии и лауреата Государственной премии СССР Левана Георгиевича Пааташвили, которому в этом году исполнилось 93 года. В его творческом активе такие выдающиеся картины, как «Чужие дети», «До свидания, мальчики», «Бег», «Сибириада», «Голубые горы, или Неправдоподобная история».

Среди тех, кто в этом году получит почетные призы «За вклад в международное кинематографическое сотрудничество» также народная артистка Украины и России, звезда фильма Сергея Параджанова «Тени забытых предков» Лариса Кадочникова и российский режиссер и сценарист Александр Миндадзе.

Мероприятия фестиваля пройдут в кинотеатре «Горизонт», Библиотеке-читальне имени И. С. Тургенева, Государственном музее Владимира Высоцкого, Электротеатре «Станиславский». Фестиваль планируется проводить ежегодно. Программные директора смотра – Евгений Майзель и Александра Жукова, художественный руководитель – киновед и продюсер, член Российcкой академии кинематографических искусств «Ника», лауреат Премии Москвы Вячеслав Шмыров.
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персоны
Александра ЖуковаАрво ИхоЛариса КадочниковаАндрей КончаловскийАлександр Кузнецов (IX)Александр МиндадзеКира МуратоваРашид НугмановЛеван ПааташвилиСергей ПараджановМарат СарулуАндрей ТарковскийАлексей ФедорченкоВячеслав Шмыров
фильмы
БегГолубые горы, или Неправдоподобная историяДо свидания, мальчикиИглаКотёлРоманс о влюбленныхСибириадаТени забытых предковЧужие дети

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