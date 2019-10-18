Китай не хочет показывать «Однажды... в Голливуде» Квентина Тарантино

Китайское правительство за неделю до релиза фильма Квентина Тарантино
«Однажды... в Голливуде
» решило все-таки пока не выпускать его в прокат, сообщает The Hollywood reporter
.
Источники издания уверяют, что это связано с тем, что в местный цензурный комитет, который и допускает до проката иностранные ленты, обратилась дочь Брюса Ли
, не довольная, как известно
, изображением своего отца в новой работе американского режиссера.
К слову, «Однажды в Голливуде…» должен был стать первым вышедшим в широкий китайский прокат фильмом Тарантино, и все были уверены, что релиз в Поднебесной позволит картине преодолеть отметку мировых сборов в 400 млн долларов. Ранее фильм поставили на дату 25 октября, но теперь, как утверждают источники, перенесли на неопределенный срок. Сейчас, как опять же говорят неназванные эксперты, знакомые с ситуацией, идет обсуждение возможности другой монтажной версии, предназначенной исключительно для этой территории.
Это уже не первая подобная ситуация с фильмом Тарантино в Китае. В 2012 году для широкого проката был запланирован «Джанго освобожденный
», но буквально за несколько часов до премьеры от фильма, в котором не было даже Брюса Ли или намека на него, начали отказываться сами кинотеатры. Источники утверждали, что виной всему было мнение одного из членов Коммунистической партии, который был оскорблен огромным количеством сцен насилия в фильме. Картину для китайского проката перемонтировали за неделю, но кассовым сборам это не помогло – на пиратских ресурсах оригинальную ленту уже успели посмотреть все интересующиеся зрители.
Новый, девятый по счету, фильм Квентина Тарантино рассказывает о череде событий, произошедших в Голливуде в 1969 году, на закате его «золотого века». По сюжету, известный ТВ актер Рик Далтон (Леонардо ДиКаприо
) и его дублер Клифф Бут (Брэд Питт
) пытаются найти свое место в стремительно меняющемся мире киноиндустрии. В рамках промо-тура
режиссер посетил Москву, где не только дал пресс-конференцию, но и ознакомился с достопримечательностями столицы. Не исключено, что это помогло и кассовым сборам. Лента получила от российских зрителей более одного миллиарда рублей и стала самым кассовым фильмом Тарантино на территории РФ.