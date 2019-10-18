Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Китай не хочет показывать «Однажды... в Голливуде» Квентина Тарантино

18 октября
2019 год

Новости кино >>
18 октября 2019
Китайское правительство за неделю до релиза фильма Квентина Тарантино «Однажды... в Голливуде» решило все-таки пока не выпускать его в прокат, сообщает The Hollywood reporter.

Китай не хочет показывать «Однажды... в Голливуде» Квентина Тарантино

Источники издания уверяют, что это связано с тем, что в местный цензурный комитет, который и допускает до проката иностранные ленты, обратилась дочь Брюса Ли, не довольная, как известно, изображением своего отца в новой работе американского режиссера.

К слову, «Однажды в Голливуде…» должен был стать первым вышедшим в широкий китайский прокат фильмом Тарантино, и все были уверены, что релиз в Поднебесной позволит картине преодолеть отметку мировых сборов в 400 млн долларов. Ранее фильм поставили на дату 25 октября, но теперь, как утверждают источники, перенесли на неопределенный срок. Сейчас, как опять же говорят неназванные эксперты, знакомые с ситуацией, идет обсуждение возможности другой монтажной версии, предназначенной исключительно для этой территории.

Это уже не первая подобная ситуация с фильмом Тарантино в Китае. В 2012 году для широкого проката был запланирован «Джанго освобожденный», но буквально за несколько часов до премьеры от фильма, в котором не было даже Брюса Ли или намека на него, начали отказываться сами кинотеатры. Источники утверждали, что виной всему было мнение одного из членов Коммунистической партии, который был оскорблен огромным количеством сцен насилия в фильме. Картину для китайского проката перемонтировали за неделю, но кассовым сборам это не помогло – на пиратских ресурсах оригинальную ленту уже успели посмотреть все интересующиеся зрители.

Новый, девятый по счету, фильм Квентина Тарантино рассказывает о череде событий, произошедших в Голливуде в 1969 году, на закате его «золотого века». По сюжету, известный ТВ актер Рик Далтон (Леонардо ДиКаприо) и его дублер Клифф Бут (Брэд Питт) пытаются найти свое место в стремительно меняющемся мире киноиндустрии. В рамках промо-тура режиссер посетил Москву, где не только дал пресс-конференцию, но и ознакомился с достопримечательностями столицы. Не исключено, что это помогло и кассовым сборам. Лента получила от российских зрителей более одного миллиарда рублей и стала самым кассовым фильмом Тарантино на территории РФ.
версия для печати
Ссылки по теме
Новый фильм Тарантино показал лучший старт среди картин режиссера
Продюсеры «Однажды... в Голливуде»: «Мы никогда не указывали Тарантино, что делать, иначе он бы нас уволил»
«Однажды… в Голливуде»: Профессий много но, прекрасней всех - Тарантино!
«Однажды в Голливуде» Квентина Тарантино, спин-офф «Форсажа» и ещё 12 фильмов августа
персоны
Леонардо ДиКаприоБрюс ЛиБрэд ПиттКвентин Тарантино
фильмы
Джанго освобождённыйОднажды... в Голливуде

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Юрий Иванов
18 октября ушёл из жизни актёр Юрий Иванов.
Виктор Бриц
16 октября ушёл из жизни актёр Виктор Бриц.
Эдуард Опарин
16 октября ушёл из жизни актёр Эдуард Опарин.
Олег Щигорец
14 октября ушёл из жизни актёр Олег Щигорец.

День рождения >>

Сергей Безруков
Константин Бутаев
Юлия Вознесенская
Михаил Воронцов
Александр Диденко
Лидия Драновская
Олег Масленников-Войтов
Елена Посоюзных
Ольга Сизова
Жан-Клод Ван Дамм
Андреа Дель Бока
Жорж Жере
Клаус Кински
Джордж К. Скотт
Ингер Стивенс
Зак Эфрон
все родившиеся 18 октября >>

Афиша кино >>

Мысленный волк
драма, притча
Россия, 2018
Игра с огнём
триллер
США, 2019
Джуди
биография, драма, музыкальный фильм, экранизация
Великобритания, Франция, 2019
Диего Марадона
биография, спортивный фильм
Великобритания, 2019
Зеленее травы
арт-хаус, комедия, нуар (черный фильм), триллер
США, 2019
Малефисента: Владычица тьмы
приключения, семейное кино, сказка, фэнтези
США, 2019
Окей, Лекси!
комедия
США, 2019
Они
триллер, фильм ужасов
США, 2019
Прощание
драма, комедия
США, 2019
Матрица
боевик, научная фантастика, приключения, триллер
США, 1999
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен