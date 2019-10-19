Райан Рейнольдс и Джон Красински поработают вместе

Райан Рейнольдс
сыграет главную роль в фантастической комедии Джона Красински
«Воображаемые друзья
» (Imaginary Friends), уверяет THR
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Зрителей ожидает история о человеке, обладающем способностью видеть и разговаривать как со своими воображаемыми друзьями, так и с чужими. При этом он оказывает поддержку тем, кого забыли или выбросили. Однако некоторые воображаемые друзья, лишённые любви и дружбы, поворачиваются на тёмную сторону, и герою Рейнольдса приходится спасать от них мир.
Красински выступит режиссёром, сценаристом и продюсером картины, а также воплотит одного из персонажей. За производство отвечает Paramount Pictures.