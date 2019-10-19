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Райан Рейнольдс и Джон Красински поработают вместе

19 октября
2019 год

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19 октября 2019
Райан Рейнольдс сыграет главную роль в фантастической комедии Джона Красински «Воображаемые друзья» (Imaginary Friends), уверяет THR.

Райан Рейнольдс и Джон Красински поработают вместе
фото: geektyrant.com

Зрителей ожидает история о человеке, обладающем способностью видеть и разговаривать как со своими воображаемыми друзьями, так и с чужими. При этом он оказывает поддержку тем, кого забыли или выбросили. Однако некоторые воображаемые друзья, лишённые любви и дружбы, поворачиваются на тёмную сторону, и герою Рейнольдса приходится спасать от них мир.

Красински выступит режиссёром, сценаристом и продюсером картины, а также воплотит одного из персонажей. За производство отвечает Paramount Pictures.
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