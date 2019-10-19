«Дылда» и «Керосин» включены в программу 35-го международного кинофестиваля в Хайфе

Четыре фильма — «Завод» Юрия Быкова, «Керосин» Юсупа Разыкова, «Однажды в Трубчевске» Ларисы Садиловой и «Сердце мира» Наталии Мещаниновой — покажут в рамках секции East of The West. Картина Садиловой была представлена публике в «Особом взгляде» Каннского кинофестиваля, а «Завод» был показан на фестивале в Торонто. «Сердце мира» получил на 29-м «Кинотавре» главный приз, награду за лучшую мужскую роль и Приз имени Даниила Дондурея Гильдии киноведов и кинокритиков, которым также отметили «Керосин» в текущем году.
В документальную программу фестиваля попала «Школа соблазнения» Алины Рудницкой, созданная при участии кинематографистов Австрии, Дании и Норвегии.