Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Дылда» и «Керосин» включены в программу 35-го международного кинофестиваля в Хайфе

19 октября
2019 год

Новости кино >>
19 октября 2019
В программу 35-го международного кинофестиваля в Хайфе включено шесть российских картин. Об этом сообщается на сайте смотра.

«Дылда» Кантемира Балагова, удостоенная двух призов 72-го Каннского кинофестиваля, вошла в программу гала-премьер.

«Дылда» и «Керосин» включены в программу 35-го международного кинофестиваля в Хайфе
фото: кадр из фильма «Сердце мира»

Четыре фильма — «Завод» Юрия Быкова, «Керосин» Юсупа Разыкова, «Однажды в Трубчевске» Ларисы Садиловой и «Сердце мира» Наталии Мещаниновой — покажут в рамках секции East of The West. Картина Садиловой была представлена публике в «Особом взгляде» Каннского кинофестиваля, а «Завод» был показан на фестивале в Торонто. «Сердце мира» получил на 29-м «Кинотавре» главный приз, награду за лучшую мужскую роль и Приз имени Даниила Дондурея Гильдии киноведов и кинокритиков, которым также отметили «Керосин» в текущем году.

В документальную программу фестиваля попала «Школа соблазнения» Алины Рудницкой, созданная при участии кинематографистов Австрии, Дании и Норвегии.
версия для печати
Ссылки по теме
«Дылда» Кантемира Балагова претендует на четыре «Азиатских Оскара»
«Завод» Юрия Быкова попал в программу Международного кинофестиваля в Торонто
персоны
Кантемир БалаговЮрий БыковНаталия МещаниноваЮсуп РазыковАлина РудницкаяЛариса Садилова
фильмы
ДылдаЗаводКеросинОднажды в ТрубчевскеСердце мира

фотографии >>
«Керосин»
«Дылда»
«Завод»
«Однажды в Трубчевске»
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Юрий Иванов
18 октября ушёл из жизни актёр Юрий Иванов.
Николай Снегирёв
17 октября ушёл из жизни актёр Николай Снегирёв.
Эдуард Опарин
16 октября ушёл из жизни актёр Эдуард Опарин.
Виктор Бриц
14 октября ушёл из жизни актёр Виктор Бриц.

День рождения >>

Андрей Барило
Жанна Болотова
Наталия Васько
Марина Дианова
Людмила Курепова
Ольга Попова
Иван Рудаков
Эвелина Сакуро
Марьям Якубова
Майкл Гэмбон
Аньес Жауи
Вероника Кастро
Джон Литгоу
Рубенс де Фалку
Мишлин Франсе
Ева Мария Хаген
все родившиеся 19 октября >>

Афиша кино >>

Мысленный волк
драма, притча
Россия, 2018
Игра с огнём
триллер
США, 2019
Малефисента: Владычица тьмы
приключения, семейное кино, сказка, фэнтези
США, 2019
Джуди
биография, драма, музыкальный фильм, экранизация
Великобритания, Франция, 2019
Диего Марадона
биография, спортивный фильм
Великобритания, 2019
Зеленее травы
арт-хаус, комедия, нуар (черный фильм), триллер
США, 2019
Окей, Лекси!
комедия
США, 2019
Они
триллер, фильм ужасов
США, 2019
Прощание
драма, комедия
США, 2019
Матрица
боевик, научная фантастика, приключения, триллер
США, 1999
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен