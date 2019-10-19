Бен Аффлек выживет после урагана

Бен Аффлек
получил главную роль в экранизации бестселлера Кейт Саутвуд
«Падение земли
» (Falling to Earth), вышедшего в 2013-м.
Как сообщает THR
, за производство фильма отвечает компания Bron Studios, в настоящий момент сотрудничающая с Аффлеком на картине «Вне игры
». Адаптацию осуществит Хиллари Сайц
(«Бессонница
»). Поговаривают, что актёру могут доверить режиссёрское кресло.
Первоисточник повествует о семье Пола Грэйвза, чей дом единственный не пострадал во время урагана, прошедшегося по небольшому иллинойскому городку в 1925 году. Остальные жители остались без крова или погибли, а потому у чудом избежавших печальной участи Грэйвзов появляется множество врагов.