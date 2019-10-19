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Бен Аффлек выживет после урагана

19 октября
2019 год

Новости кино >>
19 октября 2019
Бен Аффлек получил главную роль в экранизации бестселлера Кейт Саутвуд «Падение земли» (Falling to Earth), вышедшего в 2013-м.

Бен Аффлек выживет после урагана
фото: slidemovies.fr

Как сообщает THR, за производство фильма отвечает компания Bron Studios, в настоящий момент сотрудничающая с Аффлеком на картине «Вне игры». Адаптацию осуществит Хиллари СайцБессонница»). Поговаривают, что актёру могут доверить режиссёрское кресло.

Первоисточник повествует о семье Пола Грэйвза, чей дом единственный не пострадал во время урагана, прошедшегося по небольшому иллинойскому городку в 1925 году. Остальные жители остались без крова или погибли, а потому у чудом избежавших печальной участи Грэйвзов появляется множество врагов.
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