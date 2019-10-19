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Аманда Сейфред и Лили Коллинз присоединились к «Манку» Дэвида Финчера

19 октября
2019 год

Новости кино >>
19 октября 2019
Аманда Сейфред, Лили Коллинз, Таппенс Мидлтон, Чарльз Дэнс, Арлисс Хоуард, Фердинанд Кингсли, Джейми Макшейн, Джозеф Кросс, Сэм Тротон, Том Бёрк, Том Пельфри и другие актёры составят компанию Гэри Олдману в картине Дэвида Финчера «Манк», уверяет Deadline.


В новой биографической драме известного режиссёра пойдёт рассказ о даровитом сценаристе золотого века Голливуда Германе Дж. Манкевиче, получившем «Оскар» вместе с Орсоном Уэллсом за «Гражданина Кейна».

Сценарий к фильму написал ещё в 2003 году покойный отец постановщика Говард Финчер. Старт съёмок чёрно-белой картины запланирован на ноябрь, за производство отвечает Netflix.
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Том БёркЧарльз ДэнсФердинанд КингслиЛили КоллинзДжозеф КроссДжейми МакшейнГерман Джей МанкевичТаппенс МидлтонТом ПельфриАманда СейфредСэм ТротонОрсон УэллсДэвид ФинчерАрлисс Хоуард
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