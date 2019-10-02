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Бенедикт Камбербэтч и Майкл Шэннон борются за электричество

2 октября
2019 год

Новости кино >>
2 октября 2019
В сети появился дублированный трейлер биографической драмы «Война токов» режиссёра Альфонсо Гомес-Рехона («Я, Эрл и умирающая девушка») - продюсерского проекта Тимура Бекмамбетова и Мартина Скорсезе.


Америка, конец 19 века. Два лучших ума современности Томас Эдисон и Джордж Вестингауз ведут ожесточенное соперничество за то, чье изобретение осветит страну.
Блестящий предприниматель и изобретатель Эдисон идет на любые меры, чтобы одержать реванш. Но на передовой «войны токов» появляется новая фигура – гениальный сербский изобретатель Никола Тесла, у которого свои счеты с Эдисоном.

Бенедикт Камбербэтч и Майкл Шэннон борются за электричество

Главные роли в фильме сыграли Бенедикт Камбербэтч, Майкл Шэннон, Том Холланд, Кэтрин Уотерстон, Николас Холт, Таппенс Мидлтон, Мэттью Макфэдьен и Дэмиен Молони.

Долгое время прокатная судьба «Войны токов» была неопределённой: фильм был показан на кинофестивале в Торонто в 2017-м и должен был выйти в широкий прокат в декабре того же года. Однако в октябре разгорелся скандал с одним из продюсеров ленты Харви Вайнштейном, который по сей день ходит по судам из-за обвинений в сексуальных домогательствах, и релиз ленты был отложен до лучших времён. В конце концов имя Вайнштейна вымарали из титров, сделав вид, что и духу его там не было, а картина добралась до больших экранов - в частности, в России она стартует 5 декабря 2019 года.
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Бенедикт Камбербэтч и Майкл Шэннон борются за электричество фотографии
Бенедикт Камбербэтч и Майкл Шэннон борются за электричество фотографии
Бенедикт Камбербэтч и Майкл Шэннон борются за электричество фотографии
Бенедикт Камбербэтч и Майкл Шэннон борются за электричество фотографии
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