Бенедикт Камбербэтч и Майкл Шэннон борются за электричество

В сети появился дублированный трейлер биографической драмы «Война токов»
режиссёра Альфонсо Гомес-Рехона
(«Я, Эрл и умирающая девушка»
) - продюсерского проекта Тимура Бекмамбетова
и Мартина Скорсезе
.
Америка, конец 19 века. Два лучших ума современности Томас Эдисон и Джордж Вестингауз ведут ожесточенное соперничество за то, чье изобретение осветит страну.
Блестящий предприниматель и изобретатель Эдисон идет на любые меры, чтобы одержать реванш. Но на передовой «войны токов» появляется новая фигура – гениальный сербский изобретатель Никола Тесла, у которого свои счеты с Эдисоном.
Главные роли в фильме сыграли Бенедикт Камбербэтч
, Майкл Шэннон
, Том Холланд
, Кэтрин Уотерстон
, Николас Холт
, Таппенс Мидлтон
, Мэттью Макфэдьен
и Дэмиен Молони
.
Долгое время прокатная судьба «Войны токов»
была неопределённой: фильм был показан на кинофестивале в Торонто в 2017-м и должен был выйти в широкий прокат в декабре того же года. Однако в октябре разгорелся скандал с одним из продюсеров ленты Харви Вайнштейном
, который по сей день ходит по судам из-за обвинений в сексуальных домогательствах, и релиз ленты был отложен до лучших времён. В конце концов имя Вайнштейна вымарали из титров, сделав вид, что и духу его там не было, а картина добралась до больших экранов - в частности, в России она стартует 5 декабря 2019 года.