Умер грузинский композитор Гия Канчели

2 октября
на 85-м году жизни в Тбилиси после продолжительной болезни умер народный артист Грузии и СССР, заслуженный деятель искусств Грузинской ССР, композитор Гия Канчели
. Об этом сообщает Интерпрессньюс
.
Маэстро проходил лечение в израильско-грузинском центре онкологии и ангиологии в столице Грузии, уточняет агентство.
Гия Александрович Канчели
родился 10 августа 1935
года в Тбилиси. В 1963-м окончил Тбилисскую консерваторию. Создал семь симфоний, камерные произведения, выпущенные на трёх компакт-дисках, оперу «Музыка для живых
».
В кино с 1965 года («Дети моря
»). Автор музыки к сорока кинофильмам и к более чем сорока театральным постановкам. Его запоминающиеся мелодии можно услышать в таких картинах, как «Не горюй!
», «Я, следователь...
», «Мимино
», «Кин-дза-дза!
», «Паспорт
», «Орёл и решка
», «Давай сделаем это по-быстрому
» и «Медвежий поцелуй
».