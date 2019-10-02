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Умер грузинский композитор Гия Канчели

2 октября
2019 год

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2 октября 2019
2 октября на 85-м году жизни в Тбилиси после продолжительной болезни умер народный артист Грузии и СССР, заслуженный деятель искусств Грузинской ССР, композитор Гия Канчели. Об этом сообщает Интерпрессньюс.

Маэстро проходил лечение в израильско-грузинском центре онкологии и ангиологии в столице Грузии, уточняет агентство.

Умер грузинский композитор Гия Канчели
фото: segodnya.ua

Гия Александрович Канчели родился 10 августа 1935 года в Тбилиси. В 1963-м окончил Тбилисскую консерваторию. Создал семь симфоний, камерные произведения, выпущенные на трёх компакт-дисках, оперу «Музыка для живых».

В кино с 1965 года («Дети моря»). Автор музыки к сорока кинофильмам и к более чем сорока театральным постановкам. Его запоминающиеся мелодии можно услышать в таких картинах, как «Не горюй!», «Я, следователь...», «Мимино», «Кин-дза-дза!», «Паспорт», «Орёл и решка», «Давай сделаем это по-быстрому» и «Медвежий поцелуй».
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Умер грузинский композитор Гия Канчели фотографии
Умер грузинский композитор Гия Канчели фотографии
Умер грузинский композитор Гия Канчели фотографии
Умер грузинский композитор Гия Канчели фотографии
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