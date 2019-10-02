Зачем снимать веб-сериалы: прямая трансляция мастер-класса «Телемании»

В рамках Международного открытого молодежного фестиваля телевизионных программ и фильмов «Телемания» проходят «Индустриальные среды» – серия бесплатных мастер-классов от лидеров современной медиаиндустрии для студентов кино- и телевузов и начинающих авторов. 2 октября в 14.30 в Институте кино и телевидения (ГИТР) состоится бесплатный мастер-класс на тему веб-сериалов.
Участники мастер-класса смогут узнать, зачем снимать веб-сериалы, какие веб-сериалы можно назвать успешными, чем измеряется этот успех, как попасть на международные фестивали и показать свой проект онлайн-платформам.