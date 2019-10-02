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2 октября 2019
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Стартовали съёмки экранизации «Смерти на Ниле» Агаты Кристи
Стартовали съёмки экранизации «Смерти на Ниле» Агаты Кристи
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Кеннет Брана
приступил к съёмкам мистического триллера «
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», основанного на романе
Агаты Кристи
.
фото: Пресс-служба кинокомпании «Двадцатый Век Фокс СНГ»
Согласно пресс-службе кинокомпании «Двадцатый Век Фокс СНГ», в актёрском составе заявлены
Галь Гадот
,
Арми Хаммер
,
Роуз Лесли
,
Аннет Бенинг
,
Том Бейтман
,
Али Фазал
,
Доун Френч
,
Расселл Брэнд
,
Дженнифер Сондерс
,
Софи Оконедо
,
Летишия Райт
и
Эмма Маккей
. Брана вернётся к роли Эркюля Пуаро.
Съёмки пройдут в студии Longcross за пределами Лондона и в Египте. В российский прокат лента выйдет 8 октября 2020 года.
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