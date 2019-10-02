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Стартовали съёмки экранизации «Смерти на Ниле» Агаты Кристи

2 октября
2019 год

Новости кино >>
2 октября 2019
Кеннет Брана приступил к съёмкам мистического триллера «Смерть на Ниле», основанного на романе Агаты Кристи.

Стартовали съёмки экранизации «Смерти на Ниле» Агаты Кристи
фото: Пресс-служба кинокомпании «Двадцатый Век Фокс СНГ»

Согласно пресс-службе кинокомпании «Двадцатый Век Фокс СНГ», в актёрском составе заявлены Галь Гадот, Арми Хаммер, Роуз Лесли, Аннет Бенинг, Том Бейтман, Али Фазал, Доун Френч, Расселл Брэнд, Дженнифер Сондерс, Софи Оконедо, Летишия Райт и Эмма Маккей. Брана вернётся к роли Эркюля Пуаро.

Съёмки пройдут в студии Longcross за пределами Лондона и в Египте. В российский прокат лента выйдет 8 октября 2020 года.
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