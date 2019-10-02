Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Умер Карел Готт

2 октября
2019 год

Новости кино >>
2 октября 2019
1 октября в возрасте 80 лет умер популярный чешский эстрадный певец Карел Готт, сообщает ТАСС со слов его продюсера Анеты Штолцовой.

«Карел Готт скончался во вторник незадолго до полуночи. Он умер в кругу близких, находясь с семьей», — цитирует агентство Штолцову. В последние годы артист боролся с онкологическим заболеванием.

Умер Карел Готт
фото: profile.ru

Карел Готт родился 14 июля 1939 года в Пльзени. В 1960-м поступил в Пражскую консерваторию по специальности «оперное пение», а в 1962-м получил ангажемент в известный пражский театр Semafor, тогда же дуэт Карела Готта и Власты Пруховой победил в хит-параде Чешского радио. Уже в 1963-м песня Oči sněhem zaváté из спектакля театра Semafor, которую исполнял Готт, стала самой популярной композицией в Чехословакии, в результате чего он впервые выиграл в общенациональном конкурсе певцов «Золотой соловей». В 1965-м он покинул театр Semafor и основал собственный театр «Аполлон». В течение творческой карьеры записал более двух тысяч песен.

С кино связан с 60-х. На его счету более 30 ролей в кино и на телевидении. Зачастую Карел Готт играл самого себя. Среди картин с его участием можно выделить ленты «Если бы тысяча кларнетов», «Комедия с дверной ручкой», «Мученики любви», «Романс за крону» и «Наследство, или Блин, ребята, гутентаг». Песни в исполнении мастера звучат в таких незабываемых фильмах, как «Три орешка для Золушки» и «Лимонадный Джо».
версия для печати
Ссылки по теме
Умер Вацлав Ворличек
Поиск по меткам
МузыкантыЧешское кино
персоны
Карел Готт
фильмы
Если бы тысяча кларнетовКомедия с дверной ручкойЛимонадный ДжоМученики любвиНаследство, или Блин, ребята, гутентагРоманс за кронуТри орешка для Золушки

фотографии >>
Умер Карел Готт фотографии
Умер Карел Готт фотографии
Умер Карел Готт фотографии
Умер Карел Готт фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Гия Канчели
2 октября ушёл из жизни композитор Гия Канчели.
Клара Тузова
1 октября ушла из жизни актриса Клара Тузова.
Игорь Пушкарёв
30 сентября ушёл из жизни актёр Игорь Пушкарёв.
Марк Захаров
28 сентября скончался режиссёр, сценарист Марк Захаров.

День рождения >>

Андрей Анкудинов
Антон Афанасьев
Виктор Бунаков
Лидия Вележева
Артём Волков
Андрей Данилко
Людмила Крылова
Игорь Миркурбанов
Евгений Сидихин
Камилла Белль
Лоррейн Бракко
Брайанна Браун
Наташа Литтл
Граучо Маркс
Ромина Пауэр
Войцех Покора
все родившиеся 2 октября >>

Афиша кино >>

Калина красная
драма, криминальный фильм, социальная драма
СССР, 1973
Венеция зовёт
драма, комедия
Франция, 2019
Та, которой не было
драма, комедия, экранизация
Франция, 2019
Акварель
Великобритания, Германия, Дания, США, 2018
Волшебник
драма, социальная драма
Россия, 2019
Джокер
драма, криминальный фильм, триллер
США, 2019
Добыча
триллер, фильм ужасов
США, 2019
Леонардо Да Винчи. Неизведанные миры
биография, исторический фильм
Италия, 2019
Люби их всех
драма, триллер
Россия, 2019
Операция «Колибри»
триллер
Бельгия, Канада, 2018
Ты умеешь хранить секреты?
комедия, мелодрама
США, 2019
Эверест
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Китай, США, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен