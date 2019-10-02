Умер Карел Готт

1 октября
в возрасте 80
лет умер популярный чешский эстрадный певец Карел Готт
, сообщает ТАСС
со слов его продюсера Анеты Штолцовой
.
«Карел Готт скончался во вторник незадолго до полуночи. Он умер в кругу близких, находясь с семьей», —
цитирует агентство Штолцову. В последние годы артист боролся с онкологическим заболеванием.
Карел Готт родился 14 июля 1939
года в Пльзени. В 1960-м поступил в Пражскую консерваторию по специальности «оперное пение», а в 1962-м получил ангажемент в известный пражский театр Semafor
, тогда же дуэт Карела Готта и Власты Пруховой
победил в хит-параде Чешского радио. Уже в 1963-м песня Oči sněhem zaváté
из спектакля театра Semafor, которую исполнял Готт, стала самой популярной композицией в Чехословакии, в результате чего он впервые выиграл в общенациональном конкурсе певцов «Золотой соловей». В 1965-м он покинул театр Semafor и основал собственный театр «Аполлон
». В течение творческой карьеры записал более двух тысяч песен.
С кино связан с 60-х. На его счету более 30
ролей в кино и на телевидении. Зачастую Карел Готт играл самого себя. Среди картин с его участием можно выделить ленты «Если бы тысяча кларнетов
», «Комедия с дверной ручкой
», «Мученики любви
», «Романс за крону
» и «Наследство, или Блин, ребята, гутентаг
». Песни в исполнении мастера звучат в таких незабываемых фильмах, как «Три орешка для Золушки
» и «Лимонадный Джо
».