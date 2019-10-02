«Обычная женщина» признана лучшим сериалом года

«Обычной женщине
» Бориса Хлебникова
достались три премии ТЭФИ — за лучший телевизионный сериал/фильм, режиссуру и женскую роль (Анна Михалкова
). Церемония вручения наград по итогам сезона 2018-2019 прошла 2 октября в Московском театре мюзикла
, результаты опубликованы на официальном сайте
премии.
фото: кадр из сериала «Обычная женщина»
«Обычная женщина» конкурировала в номинации «Телевизионный сериал/фильм» с сериалами «Медное солнце
» и «Год культуры
».
Среди многосерийных комедий и ситкомов победу одержал «Полицейский с Рублёвки
», обойдя «Мылодраму
» и «Ольгу
». Евгений Никишов
и Валерий Федорович
объявлены телевизионными продюсерами сезона. В дневном эфире победил сериал «ИП Пирогова
».