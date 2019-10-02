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«Обычная женщина» признана лучшим сериалом года

2 октября
2019 год

Новости кино >>
2 октября 2019
«Обычной женщине» Бориса Хлебникова достались три премии ТЭФИ — за лучший телевизионный сериал/фильм, режиссуру и женскую роль (Анна Михалкова). Церемония вручения наград по итогам сезона 2018-2019 прошла 2 октября в Московском театре мюзикла, результаты опубликованы на официальном сайте премии.

«Обычная женщина» признана лучшим сериалом года
фото: кадр из сериала «Обычная женщина»

«Обычная женщина» конкурировала в номинации «Телевизионный сериал/фильм» с сериалами «Медное солнце» и «Год культуры».

Среди многосерийных комедий и ситкомов победу одержал «Полицейский с Рублёвки», обойдя «Мылодраму» и «Ольгу». Евгений Никишов и Валерий Федорович объявлены телевизионными продюсерами сезона. В дневном эфире победил сериал «ИП Пирогова».
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