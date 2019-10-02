«Обычная женщина» признана лучшим сериалом года

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Почему короткометражная анимация проиграла, и что ее ждет завтра

Фестиваль КРОК: Короткометражная анимация как площадка для экспериментов

История легендарных мореплавателей, изменивших представление о мире, к 500-летнему юбилею первого кругосветного путешествия.

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«Мне приходилось доказывать, что я - прежде всего, актриса»: Сиенна Миллер об амплуа подружки знаменитости

Отношения с Джудом Лоу не привели ни к чему хорошему