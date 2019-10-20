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Sheena667 Григория Добрыгина отправился в Чикаго

20 октября
2019 год

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20 октября 2019
Полнометражный дебют Григория Добрыгина Sheena667 включён в конкурсную программу New Directors Competition 55-го международного кинофестиваля в Чикаго, сообщается на сайте смотра.

Картина рассказывает о супружеской паре – Вадиме и Оле – из Вышнего Волочка, которая собирается поехать в Европу, чтобы купить эвакуатор. Однако совместные планы нарушает внезапное увлечение Вадимом интернет-чатами. Главные роли в ленте исполнили Владимир Свирский и Юлия Пересильд.

Sheena667 Григория Добрыгина отправился в Чикаго
фото: кадр из фильма Sheena667

Работа Добрыгина была отмечена наградой журнала «Искусство кино» за лучший дебют на 30-м Открытом российском фестивале «Кинотавр». Этот же приз получил «Бык» Бориса Акопова.

Чикагский кинофестиваль, стартовавший 16 октября, продлится до 27 октября. Смотр, основанный в 1964 году, является старейшим в своём роде в Северной Америке.
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