Sheena667 Григория Добрыгина отправился в Чикаго

Картина рассказывает о супружеской паре – Вадиме и Оле – из Вышнего Волочка, которая собирается поехать в Европу, чтобы купить эвакуатор. Однако совместные планы нарушает внезапное увлечение Вадимом интернет-чатами. Главные роли в ленте исполнили Владимир Свирский и Юлия Пересильд.
фото: кадр из фильма Sheena667
Работа Добрыгина была отмечена наградой журнала «Искусство кино» за лучший дебют на 30-м Открытом российском фестивале «Кинотавр». Этот же приз получил «Бык» Бориса Акопова.
Чикагский кинофестиваль, стартовавший 16 октября, продлится до 27 октября. Смотр, основанный в 1964 году, является старейшим в своём роде в Северной Америке.