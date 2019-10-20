«Стоянка на дороге ветра» Натальи Харламовой объявлена лучшим фильмом кинофестиваля Family Film Project

Документальная лента Натальи Харламовой
«Стоянка на дороге ветра
» получила награду за лучший полнометражный фильм на Восьмом международном кинофестивале Family Film Project
, посвящённом семье и родственным узам. Смотр проходил в португальском Порто с 14 по 19 октября. Об этом сообщила на своей странице в социальной сети Facebook
Марина Разбежкина.
«Поздравляем Наташу, бросаем в воздух чепчики и кричим ура», —
написала режиссёр-документалист.
Картина, созданная Харламовой при активном участии Школы документального кино и театра Марины Разбежкиной
и Михаила Угарова
, повествует о Белекмаа, поселившейся после смерти отца на его чабанской стоянке. Она проживает первую в своей жизни серьёзную утрату и надеется увидеть отца хотя бы во сне до того дня, когда, по тувинскому обычаю, дух умершего накормят и проводят навсегда.