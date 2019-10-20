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«Стоянка на дороге ветра» Натальи Харламовой объявлена лучшим фильмом кинофестиваля Family Film Project

20 октября
2019 год

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20 октября 2019
Документальная лента Натальи Харламовой «Стоянка на дороге ветра» получила награду за лучший полнометражный фильм на Восьмом международном кинофестивале Family Film Project, посвящённом семье и родственным узам. Смотр проходил в португальском Порто с 14 по 19 октября. Об этом сообщила на своей странице в социальной сети Facebook Марина Разбежкина.


«Поздравляем Наташу, бросаем в воздух чепчики и кричим ура», — написала режиссёр-документалист.

Картина, созданная Харламовой при активном участии Школы документального кино и театра Марины Разбежкиной и Михаила Угарова, повествует о Белекмаа, поселившейся после смерти отца на его чабанской стоянке. Она проживает первую в своей жизни серьёзную утрату и надеется увидеть отца хотя бы во сне до того дня, когда, по тувинскому обычаю, дух умершего накормят и проводят навсегда.
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персоны
Марина РазбежкинаМихаил Угаров

фотографии >>
«Стоянка на дороге ветра»
«Стоянка на дороге ветра»
«Стоянка на дороге ветра» Натальи Харламовой объявлена лучшим фильмом кинофестиваля Family Film Project фотографии
«Стоянка на дороге ветра» Натальи Харламовой объявлена лучшим фильмом кинофестиваля Family Film Project фотографии
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