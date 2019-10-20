Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Квентин Тарантино не пошёл на поводу у китайских цензоров

20 октября
2019 год

Новости кино >>
20 октября 2019
Квентин Тарантино не будет садиться за монтажный стол ради того, чтобы переделать для проката Поднебесной фильм «Однажды... в Голливуде».

Как напоминает The Hollywood reporter, китайское правительство за неделю до релиза картины решило её не выпускать в прокат из-за того, что в местный цензурный комитет обратилась дочь Брюса Ли, недовольная изображением своего отца в новой работе американского режиссёра.

Квентин Тарантино не пошёл на поводу у китайских цензоров
фото: кадр из фильма «Однажды... в Голливуде»

К слову, «Однажды в Голливуде…» должен был стать первым вышедшим в широкий китайский прокат фильмом Тарантино, и все были уверены, что релиз в Поднебесной позволит картине преодолеть отметку мировых сборов в 400 млн долларов. Ранее фильм поставили на дату 25 октября, но теперь его судьба, скорее всего, предрешена.

Это уже не первая подобная ситуация с фильмом Тарантино в Китае. В 2012 году для широкого проката был запланирован «Джанго освобождённый», но буквально за несколько часов до премьеры от фильма, в котором не было даже Брюса Ли или намёка на него, начали отказываться сами кинотеатры. Источники утверждали, что виной всему было мнение одного из членов Коммунистической партии, который был оскорблён огромным количеством сцен насилия в фильме. Картину для китайского проката перемонтировали за неделю, но кассовым сборам это не помогло – на пиратских ресурсах оригинальную ленту уже успели посмотреть все интересующиеся зрители.
версия для печати
Ссылки по теме
Китай не хочет показывать «Однажды... в Голливуде» Квентина Тарантино
Дочь Брюса Ли посоветовала Квентину Тарантино заткнуться или извиниться
персоны
Брюс ЛиКвентин Тарантино
фильмы
Джанго освобождённыйОднажды... в Голливуде

фотографии >>
Квентин Тарантино
«Однажды... в Голливуде»
«Однажды... в Голливуде»
«Однажды... в Голливуде»
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Юрий Иванов
18 октября ушёл из жизни актёр Юрий Иванов.
Николай Снегирёв
17 октября ушёл из жизни актёр Николай Снегирёв.
Эдуард Опарин
16 октября ушёл из жизни актёр Эдуард Опарин.
Виктор Бриц
14 октября ушёл из жизни актёр Виктор Бриц.

День рождения >>

Михаил Беспалов
Павел Галич
Андрей Голубев
Игорь Горбачёв
Евгения Козырева
Бакен Кыдыкеева
Людмила Макарова
Дмитрий Новиков (III)
Снежана Прудько
Роже Анен
Элиане Жардини
Джон Красински
Бела Лугоши
Вигго Мортенсен
Тимоти Уэст
Катарина Шюттлер
все родившиеся 20 октября >>

Афиша кино >>

Побег из Шоушенка
драма, экранизация
США, 1994
Терминатор 2: Судный день
боевик, научная фантастика, триллер
США, 1991
Raving Riot: Рейв у парламента
Грузия, Россия, 2019
Варда глазами Аньес
биография
Франция, 2019
Портрет девушки в огне
драма, исторический фильм
Франция, 2019
Сельма в городе призраков
детский фильм, семейное кино, фэнтези
Мексика, 2019
Сторож
драма, триллер
Россия, 2019
Троица
драма
Россия, 2019
Я вернусь
драма
Армения, Россия, 2018
Zомбилэнд: Контрольный выстрел
комедия, фильм ужасов
США, 2019
Арахисовый сокол
драма, комедия, приключения
США, 2019
Дикая Лига
боевик, приключения
Россия, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен