Квентин Тарантино не пошёл на поводу у китайских цензоров

Как напоминает The Hollywood reporter, китайское правительство за неделю до релиза картины решило её не выпускать в прокат из-за того, что в местный цензурный комитет обратилась дочь Брюса Ли, недовольная изображением своего отца в новой работе американского режиссёра.
фото: кадр из фильма «Однажды... в Голливуде»
К слову, «Однажды в Голливуде…» должен был стать первым вышедшим в широкий китайский прокат фильмом Тарантино, и все были уверены, что релиз в Поднебесной позволит картине преодолеть отметку мировых сборов в 400 млн долларов. Ранее фильм поставили на дату 25 октября, но теперь его судьба, скорее всего, предрешена.
Это уже не первая подобная ситуация с фильмом Тарантино в Китае. В 2012 году для широкого проката был запланирован «Джанго освобождённый», но буквально за несколько часов до премьеры от фильма, в котором не было даже Брюса Ли или намёка на него, начали отказываться сами кинотеатры. Источники утверждали, что виной всему было мнение одного из членов Коммунистической партии, который был оскорблён огромным количеством сцен насилия в фильме. Картину для китайского проката перемонтировали за неделю, но кассовым сборам это не помогло – на пиратских ресурсах оригинальную ленту уже успели посмотреть все интересующиеся зрители.