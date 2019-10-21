Виктория Исакова освоила профессию киллера

Режиссёр Елена Хазанова приступила в Москве к съёмкам 16-серийной драмы «Надежда» с Викторией Исаковой в главной роли. Премьера пилота сериала состоялась в этом году на ММКФ, уточняет пресс-служба видеосервиса Start.
«Надежда» находится на стыке жанров, где-то между эффектным боевиком, напряжённым триллером и классическим комиксом. Кто не воображал себя супергероем или спецагентом под прикрытием? То, что для большинства – игра и фантазия, для Надежды (Исакова) – ежедневная и ставшая невыносимой рутина. Дома она заботливая жена и мать, а выходя за дверь становится безжалостным киллером, который ловко обращается с оружием и никогда не оставляет следов. Причина такого раздвоения кроется в прошлом – в 90-х, поделивших жизнь на «до» и «после». Но устав вести двойную игру, Надежда наконец-то готова решить, кто она на самом деле – доктор Джекилл или мистер Хайд.
фото: Пресс-служба видеосервиса Start
«Мне сразу безумно понравилась главная героиня – сильная женщина, почти супергероиня, но без какой-то волшебной сверхспособности. В то же время её не назовешь цельным персонажем, есть как будто две Надежды, и одна постоянно пытается убежать от другой. Надя пытается освободиться из "тюрьмы", в которой она сидит уже 18 лет – как ей кажется, потому что стала профессиональной убийцей. А на самом деле она не может принять свою истинную натуру. Кажется, такого персонажа, как Надежда, ещё не было в российском культурном поле, тем более – в сериале. Она не Бэтмен, но всё же она чуть "выше" реальности, как в хорошем жанровом кино, которое я, кстати, очень люблю. Нам пришла идея развивать мир «Надежды» в логике комикса. Там обычно есть реальный мир, в котором все персонажи живут, и параллельный – тот, который мы не видим, но в котором происходит всё самое интересное. Такое решение стало для меня настоящим мотором, который помогли "завести" оператор (Эдуард Мошкович) и художник-постановщик (Алексей Франдетти). Мир комиксов чуть больше, чуть дальше, чем реальность, и мне он всегда был интересен. Наконец-то я могу сама снять историю, которая разворачивается в такой атмосфере», – поделилась Елена Хазанова.
По словам Виктории Исаковой, работавшей с режиссёром над полнометражной картиной «Один вдох», «Елена Хазанова была ключевой фигурой для моего согласия. Мы уже вместе работали и хорошо знакомы. Мы много говорили с Еленой, я смотрела материалы по технике владения оружием, но в целом это всё же работа с собой, с пластикой движений, с тем, как ты себя чувствуешь и ощущаешь. И, конечно, мне понравился материал – в его основе рассказ об очень сильном женском образе, с непростой жизненной ситуацией, и, как мне кажется, не часто встречающейся. Играть такого персонажа – это удовольствие, искать в себе новое, пытаться оправдывать неоднозначные поступки».
фото: Пресс-служба видеосервиса Start
«Проект "Надежда" – это наша попытка сделать боевик для девочек. Боевик, где мало крови, непредсказуемый сюжет и очень необычная система отношений. К нашей творческой команде сериала "Бывшие" присоединился замечательный режиссёр Лена Хазанова. Она отлично чувствует замысел. Думаю, у нас есть все шансы сделать что-то очень оригинальное и очень вкусное. В общем, девочки, приготовьтесь, будет ярко и совсем не скучно», – пообещал генеральный продюсер проекта, сооснователь видеосервиса Start Алексей Троцюк.