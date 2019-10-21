Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Виктория Исакова освоила профессию киллера

21 октября
2019 год

Новости кино >>
21 октября 2019
Режиссёр Елена Хазанова приступила в Москве к съёмкам 16-серийной драмы «Надежда» с Викторией Исаковой в главной роли. Премьера пилота сериала состоялась в этом году на ММКФ, уточняет пресс-служба видеосервиса Start.

«Надежда» находится на стыке жанров, где-то между эффектным боевиком, напряжённым триллером и классическим комиксом. Кто не воображал себя супергероем или спецагентом под прикрытием? То, что для большинства – игра и фантазия, для Надежды (Исакова) – ежедневная и ставшая невыносимой рутина. Дома она заботливая жена и мать, а выходя за дверь становится безжалостным киллером, который ловко обращается с оружием и никогда не оставляет следов. Причина такого раздвоения кроется в прошлом – в 90-х, поделивших жизнь на «до» и «после». Но устав вести двойную игру, Надежда наконец-то готова решить, кто она на самом деле – доктор Джекилл или мистер Хайд.

Виктория Исакова освоила профессию киллера
фото: Пресс-служба видеосервиса Start

«Мне сразу безумно понравилась главная героиня – сильная женщина, почти супергероиня, но без какой-то волшебной сверхспособности. В то же время её не назовешь цельным персонажем, есть как будто две Надежды, и одна постоянно пытается убежать от другой. Надя пытается освободиться из "тюрьмы", в которой она сидит уже 18 лет – как ей кажется, потому что стала профессиональной убийцей. А на самом деле она не может принять свою истинную натуру. Кажется, такого персонажа, как Надежда, ещё не было в российском культурном поле, тем более – в сериале. Она не Бэтмен, но всё же она чуть "выше" реальности, как в хорошем жанровом кино, которое я, кстати, очень люблю. Нам пришла идея развивать мир «Надежды» в логике комикса. Там обычно есть реальный мир, в котором все персонажи живут, и параллельный – тот, который мы не видим, но в котором происходит всё самое интересное. Такое решение стало для меня настоящим мотором, который помогли "завести" оператор (Эдуард Мошкович) и художник-постановщик (Алексей Франдетти). Мир комиксов чуть больше, чуть дальше, чем реальность, и мне он всегда был интересен. Наконец-то я могу сама снять историю, которая разворачивается в такой атмосфере», – поделилась Елена Хазанова.

По словам Виктории Исаковой, работавшей с режиссёром над полнометражной картиной «Один вдох», «Елена Хазанова была ключевой фигурой для моего согласия. Мы уже вместе работали и хорошо знакомы. Мы много говорили с Еленой, я смотрела материалы по технике владения оружием, но в целом это всё же работа с собой, с пластикой движений, с тем, как ты себя чувствуешь и ощущаешь. И, конечно, мне понравился материал – в его основе рассказ об очень сильном женском образе, с непростой жизненной ситуацией, и, как мне кажется, не часто встречающейся. Играть такого персонажа – это удовольствие, искать в себе новое, пытаться оправдывать неоднозначные поступки».

Виктория Исакова освоила профессию киллера
фото: Пресс-служба видеосервиса Start

«Проект "Надежда" – это наша попытка сделать боевик для девочек. Боевик, где мало крови, непредсказуемый сюжет и очень необычная система отношений. К нашей творческой команде сериала "Бывшие" присоединился замечательный режиссёр Лена Хазанова. Она отлично чувствует замысел. Думаю, у нас есть все шансы сделать что-то очень оригинальное и очень вкусное. В общем, девочки, приготовьтесь, будет ярко и совсем не скучно», – пообещал генеральный продюсер проекта, сооснователь видеосервиса Start Алексей Троцюк.

Компанию Исаковой в оригинальном сериале видеосервиса составят Александр Кузьмин, Алексей Морозов, Вероника Корниенко, Алексей Гуськов и другие актёры. Эксклюзивная премьера состоится в первой половине 2020 года.
версия для печати
Ссылки по теме
Фильм с Викторией Исаковой в роли «королевы фридайвинга» выйдет в марте 2020-го
«Один вдох»: Виктория Исакова стала российской чемпионкой по фридайвингу
Виктория Исакова: Я хочу сомневаться всю жизнь
Поиск по меткам
STARTРепортаж со съемочной площадки
персоны
Алексей ГуськовВиктория ИсаковаВероника КорниенкоАлександр Кузьмин (II)Алексей МорозовЭдуард МошковичАлексей ТроцюкАлексей ФрандеттиЕлена Хазанова
фильмы
НадеждаОдин вдох

фотографии >>
Виктория Исакова освоила профессию киллера фотографии
Виктория Исакова освоила профессию киллера фотографии
Виктория Исакова освоила профессию киллера фотографии
Виктория Исакова освоила профессию киллера фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Юрий Иванов
18 октября ушёл из жизни актёр Юрий Иванов.
Николай Снегирёв
17 октября ушёл из жизни актёр Николай Снегирёв.
Эдуард Опарин
16 октября ушёл из жизни актёр Эдуард Опарин.
Виктор Бриц
14 октября ушёл из жизни актёр Виктор Бриц.

День рождения >>

Яна Гурьянова
Саид Дашук-Нигматулин
Валерий Дегтярь
Виталий Дорошенко
Любовь Константинова
Никита Михалков
Наталья Рогожкина
Елена Санаева
Станислав Эрдлей
Кен Ватанабе
Элеонора Джорджи
Николь Курсель
Никола Милич
Кэрри Фишер
Армандо Франчоли
Андреа Чекки
все родившиеся 21 октября >>

Афиша кино >>

Побег из Шоушенка
драма, экранизация
США, 1994
Терминатор 2: Судный день
боевик, научная фантастика, триллер
США, 1991
Raving Riot: Рейв у парламента
Грузия, Россия, 2019
Варда глазами Аньес
биография
Франция, 2019
Портрет девушки в огне
драма, исторический фильм
Франция, 2019
Сельма в городе призраков
детский фильм, семейное кино, фэнтези
Мексика, 2019
Сторож
драма, триллер
Россия, 2019
Троица
драма
Россия, 2019
Я вернусь
драма
Армения, Россия, 2018
Zомбилэнд: Контрольный выстрел
комедия, фильм ужасов
США, 2019
Арахисовый сокол
драма, комедия, приключения
США, 2019
Дикая Лига
боевик, приключения
Россия, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен