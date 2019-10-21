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Михаил Расходников снимает авантюрную комедию с Филиппом Янковским и Ксенией Собчак

21 октября
2019 год

Новости кино >>
21 октября 2019
В усадьбе Салтыковых-Чертковых закончились съёмки московского блока авантюрной комедии Михаила Расходникова «Номер 1». В картине приняли участие Филипп Янковский, Ксения Собчак, Дмитрий Власкин, Игорь Миркурбанов, Рина Гришина, Андрей Федорцов и другие актёры. Это второй полнометражный фильм, который снимает Megogo. На большом экране картина появится 11 сентября 2020 года, сообщает пресс-служба видеосервиса.

По сюжету Артём (Власкин), молодой авантюрист, встречает Феликса (Янковский) – некогда легендарного похитителя предметов искусства, которого называли «Номер один». «Старая школа» и новичок решают провернуть аферу века – украсть одну из самых дорогих картин современности «№ 1» Марка Ротко из галереи, принадлежащей бывшей жене Феликса (Собчак) и её нового мужа. Волей случая Артём знакомится с Мариной и влюбляется в неё. А она оказывается следователем и очень хочет поймать Феликса с поличным.

Михаил Расходников снимает авантюрную комедию с Филиппом Янковским и Ксенией Собчак
фото: Пресс-служба видеосервиса Megogo

По словам Михаила Расходникова, для него «эта работа была своеобразным вызовом. Когда мне предложили снять картину о мошенниках, я подумал – аферы, мошенники, хм?! Совсем мне это не близко. Позже, прочитав сценарий, я вдруг почувствовал, что могу в фильм внести историю людей и даже, если угодно, высокую цель, которую в нескольких словах можно обозначить как "всё ради женщины". Я очень надеюсь, что у меня это получилось. Картина, конечно, художественный вымысел, но, скажем, у героини Ксении Собчак есть прототип, мошенница, которая проворачивала подобные аферы с искусством в Москве. К полотну Марка Ротко, которое тоже является "главным героем" нашей работы, у меня поначалу было странное отношение: "Три полоски? Почему не две?". Но в процессе работы я понял, что хотел сказать художник. Удивительно, конечно, что с помощью трёх цветов можно вызвать такую глубокую эмоцию, как любовь. Надеюсь, люди, посмотрев наш фильм, поменяют и своё отношение к современному искусству, и ещё раз удивятся многогранности любви».

Для работы над фильмом, кроме разрешения от наследников Ротко на использование в фильме названия и точной копии картины Марка Ротко «Номер 1» (в 2012-м она была продана на аукционе за 75 млн $)? было сделано ещё и семь копий картины. Основные съёмки проходили в знаковых местах Санкт-Петербурга (Петропавловская крепость, Исаакиевский собор, Академия художеств, особняк Брусницына, кронштадтская дамба). Несколько смен актёры Мария Лобанова, Николай Шрайбер, Дмитрий Власкин и Филипп Янковский, для которого это первая главная роль в комедийном фильме, снимались на крыше Балтийского дома.

Михаил Расходников снимает авантюрную комедию с Филиппом Янковским и Ксенией Собчак
фото: Пресс-служба видеосервиса Megogo

«Я очень рад, что режиссёр и продюсеры увидели меня в этом образе. Всю свою творческую жизнь я действительно в кино играл драматических персонажей, и тут комедийная роль! Я загорелся, мне понравился сценарий, тем более, это не гротескная комедия, а тонкая комедия положений. В работе над "Номер 1" собралась просто замечательная команда, все молодые и талантливые ребята, очень интересные и умные. Съёмки были достаточно сложные, много ночных смен, интересных и не простых для работы локаций, но режиссёр у нас большой молодец, талант, он нас всех держал в правильном рабочем состоянии. Ну и, конечно, мои коллеги актёры. Первый раз моей партнёршей на площадке была Ксения Собчак. Она замечательный партнёр, многогранный, талантливый человек во многих областях, и кино тоже ей покоряется. Она очень органична, работать с ней удовольствие. Я считаю, что у неё есть актерские способности, ей стоит их развивать», – рассказал Филипп Янковский.

«Я на Кинотавре посмотрела картину Михаила Расходникова "Временные трудности", и мне запомнился этот фильм, поэтому, когда мне передали сценарий "Номер 1", я вспомнила этого режиссёра, его работу и подумала, что я готова к такому эксперименту. Я не профессиональная актриса, но мне регулярно присылают какие-то сценарии, чаще всего я эти предложения отклоняю, так как мне предлагают играть либо светскую львицу, либо саму себя, а мне это всё не очень интересно. А здесь такая классная роль аферистки международного масштаба. Ну и, конечно, то, что моим партнёром должен был стать и стал Филипп Янковский, меня тоже вдохновило. Я буду старенькая бабулька и Платону буду рассказывать, что я снималась с самим Янковским. А ещё я очень люблю Марка Ротко, считаю, что он гениальный, и как круто, что в фильме у нас именно картина Ротко, это хороший вкус», – поделилась своими впечатлениями Ксения Собчак.
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Дмитрий ВласкинРина ГришинаМария ЛобановаИгорь МиркурбановМихаил РасходниковКсения СобчакАндрей ФедорцовНиколай ШрайберФилипп Янковский

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Михаил Расходников снимает авантюрную комедию с Филиппом Янковским и Ксенией Собчак фотографии
Михаил Расходников снимает авантюрную комедию с Филиппом Янковским и Ксенией Собчак фотографии
Михаил Расходников снимает авантюрную комедию с Филиппом Янковским и Ксенией Собчак фотографии
Михаил Расходников снимает авантюрную комедию с Филиппом Янковским и Ксенией Собчак фотографии
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