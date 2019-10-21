Анна Михалкова вернулась к роли «Обычной женщины»

Согласно пресс-службе Premier Studios, героиня Михалковой, которая втайне от окружающих подрабатывает сутенёршей, в продолжении благополучно станет многодетной матерью, но это не помешает ей совершать новые криминальные аферы и вести разборки с бандитами, в которые теперь будет втянута уже вся её семья.
фото: Пресс-служба Premier Studios
Над продолжением «Обычной женщины» работал прежний коллектив авторов, включая Бориса Хлебникова, но во втором сезоне он выступает в качестве продюсера и художественного руководителя, а место в режиссёрском кресле заняла Наталия Мещанинова – постоянный соавтор Хлебникова.
«Борис давно уже говорил о том, что на втором сезоне было бы неплохо поменять режиссёрскую руку, но предложение возглавить проект всё равно стало для меня неожиданностью, – рассказала Мещанинова. – И я сразу сказала "да", времени на раздумья не было. Мне очень нравится первый сезон, здесь собраны потрясающие актёры и съёмочная команда, с которой я и так работаю постоянно. К тому же, второй сезон будет насыщен экшен-сценами, в нём будет больше погонь и перестрелок, а это тоже очень интересно снимать. Смена режиссёра – всегда непростое решение для всех участников проекта, но, думаю, в данном случае моя кандидатура максимально комфортна для всех, ведь нас с Хлебниковым давно уже воспринимают как один бренд – как пару авторов, постоянно работающих вместе».