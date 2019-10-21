11 ноября стартует новый сезон «Женского доктора»

11 ноября в 19.00 на «Dомашнем» состоится премьера нового сезона остросюжетной медицинской драмы «Женский доктор» о буднях частной гинекологической клиники профессора Климова, сообщает пресс-служба телеканала.
фото: Пресс-служба телеканала «Dомашний»
После отъезда Романа Широкова и Татьяны Седельниковой двери клиники откроют два новых харизматичных главных героя – акушер-гинеколог Александр Родионов и заведующая отделением гинекологии Наталья Тимченко. Роль нового женского доктора играет Пётр Рыков. Его герой приехал из другого города, чтобы начать жизнь с чистого листа. По словам актёра, его «Родионов будет совсем другим, не похожим на доктора Широкова. Родионов — рубленый, жёсткий, преданный своему делу. Если проводить параллель, разница между этими героями, как между Бондом в исполнении Пирса Броснана и Бондом Дэниела Крэйга. Мой Александр Петрович Родионов и в нос может дать — ради высоких целей, разумеется. Ещё мне импонирует, что Родионов не идёт на компромиссы, а хочет встретить настоящую любовь».
Между Родионовым и новой заведующей отделением гинекологии Натальей Тимченко сразу возникнет симпатия, но прошлые травмы и тайны не позволят им открыто проявить свои чувства. К тому же, на пути Александра появится неожиданный соперник – уже знакомый нам доктор Седельников.
фото: Пресс-служба телеканала «Dомашний»
«Моя Наталья Ивановна – успешная женщина. Она достигла серьёзных высот в профессиональном мире, а вот в личной жизни не всё так гладко. У неё растёт сын, которого она воспитывает одна. Мне очень импонирует её сила, нравится то, что она добивается поставленных целей и не пасует перед трудностями. Хотя, возможно, самым сложным испытанием для неё станет любовь», – рассказала о своей героине Дарья Егоркина.
Сюрпризом для всех станет возвращение в сериал главного карьериста и интригана прошлого сезона – красавца Олега Чернова. За его возвращением стоит профессор Розенталь, который хочет любой ценой присвоить себе результаты исследований генетической лаборатории Квитко. Но работа работой, а в личной жизни Чернова появится та, кто сможет растопить его ледяное сердце. «Когда мой герой в прошлом сезоне уехал работать в Африку, я был уверен, что сценаристы перенесут место действия в Уганду. Но, выходит, в клинике ещё осталась работа для Чернова. Я с огромным удовольствием возвращаюсь к съёмкам, потому что обожаю своего героя. Каким он будет? Секрет. Но, я уверен, зрительницам понравится», – уверен исполнитель роли Чернова Тарас Кузьмин.
фото: Пресс-служба телеканала «Dомашний»
Клинику возглавит уже знакомый нам генетик Лев Борисович Квитко. Под его руководством в лаборатории ведутся исследования, направленные на коррекцию дефектных генов плода в утробе матери. Пока Лев Борисович занят наукой, его неугомонная жена Вита Игоревна пытается пристроить шустрых близнецов – мест в садиках нет, а в декрете Вита уже засиделась.
В новом сезоне, как и в предыдущем, будет 40 серий. Специально для съёмок было изготовлено десять силиконовых кукол-младенцев: мальчиков и девочек, в точности повторяющих анатомию новорожденных. На съёмках первых серий было использовано 3000 резиновых перчаток, 1000 медицинских масок, перелито 30 литров искусственной крови и 200 литров физраствора. Для изготовления накладных животов понадобилось снять отпечаток живота беременной женщины и по гипсовой заготовке было сделано восемь силиконовых макетов для различных сроков беременности, а также эксклюзивные животы для проведения операции кесарева сечения. Для сцен в операционных в кадре использовалось настоящее медицинское оборудование. Над созданием продолжения работали несколько режиссёров, а возглавил их Андрей Осмоловский: «Весь сериал пропитан любовью, добавится и детективная составляющая – сценарий написан очень плотно, событийно и интересно. Конечно, на первый план выйдут душевность и человечность, но при этом будут и перипетии. Не стану всё раскрывать, ждите и смотрите новые эпизоды "Женского доктора"».