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11 ноября стартует новый сезон «Женского доктора»

21 октября
2019 год

Новости кино >>
21 октября 2019
11 ноября в 19.00 на «Dомашнем» состоится премьера нового сезона остросюжетной медицинской драмы «Женский доктор» о буднях частной гинекологической клиники профессора Климова, сообщает пресс-служба телеканала.

11 ноября стартует новый сезон «Женского доктора»
фото: Пресс-служба телеканала «Dомашний»

После отъезда Романа Широкова и Татьяны Седельниковой двери клиники откроют два новых харизматичных главных героя – акушер-гинеколог Александр Родионов и заведующая отделением гинекологии Наталья Тимченко. Роль нового женского доктора играет Пётр Рыков. Его герой приехал из другого города, чтобы начать жизнь с чистого листа. По словам актёра, его «Родионов будет совсем другим, не похожим на доктора Широкова. Родионов — рубленый, жёсткий, преданный своему делу. Если проводить параллель, разница между этими героями, как между Бондом в исполнении Пирса Броснана и Бондом Дэниела Крэйга. Мой Александр Петрович Родионов и в нос может дать — ради высоких целей, разумеется. Ещё мне импонирует, что Родионов не идёт на компромиссы, а хочет встретить настоящую любовь».

Между Родионовым и новой заведующей отделением гинекологии Натальей Тимченко сразу возникнет симпатия, но прошлые травмы и тайны не позволят им открыто проявить свои чувства. К тому же, на пути Александра появится неожиданный соперник – уже знакомый нам доктор Седельников.

11 ноября стартует новый сезон «Женского доктора»
фото: Пресс-служба телеканала «Dомашний»

«Моя Наталья Ивановна – успешная женщина. Она достигла серьёзных высот в профессиональном мире, а вот в личной жизни не всё так гладко. У неё растёт сын, которого она воспитывает одна. Мне очень импонирует её сила, нравится то, что она добивается поставленных целей и не пасует перед трудностями. Хотя, возможно, самым сложным испытанием для неё станет любовь», – рассказала о своей героине Дарья Егоркина.

Сюрпризом для всех станет возвращение в сериал главного карьериста и интригана прошлого сезона – красавца Олега Чернова. За его возвращением стоит профессор Розенталь, который хочет любой ценой присвоить себе результаты исследований генетической лаборатории Квитко. Но работа работой, а в личной жизни Чернова появится та, кто сможет растопить его ледяное сердце. «Когда мой герой в прошлом сезоне уехал работать в Африку, я был уверен, что сценаристы перенесут место действия в Уганду. Но, выходит, в клинике ещё осталась работа для Чернова. Я с огромным удовольствием возвращаюсь к съёмкам, потому что обожаю своего героя. Каким он будет? Секрет. Но, я уверен, зрительницам понравится», – уверен исполнитель роли Чернова Тарас Кузьмин.

11 ноября стартует новый сезон «Женского доктора»
фото: Пресс-служба телеканала «Dомашний»

Клинику возглавит уже знакомый нам генетик Лев Борисович Квитко. Под его руководством в лаборатории ведутся исследования, направленные на коррекцию дефектных генов плода в утробе матери. Пока Лев Борисович занят наукой, его неугомонная жена Вита Игоревна пытается пристроить шустрых близнецов – мест в садиках нет, а в декрете Вита уже засиделась.

В новом сезоне, как и в предыдущем, будет 40 серий. Специально для съёмок было изготовлено десять силиконовых кукол-младенцев: мальчиков и девочек, в точности повторяющих анатомию новорожденных. На съёмках первых серий было использовано 3000 резиновых перчаток, 1000 медицинских масок, перелито 30 литров искусственной крови и 200 литров физраствора. Для изготовления накладных животов понадобилось снять отпечаток живота беременной женщины и по гипсовой заготовке было сделано восемь силиконовых макетов для различных сроков беременности, а также эксклюзивные животы для проведения операции кесарева сечения. Для сцен в операционных в кадре использовалось настоящее медицинское оборудование. Над созданием продолжения работали несколько режиссёров, а возглавил их Андрей Осмоловский: «Весь сериал пропитан любовью, добавится и детективная составляющая – сценарий написан очень плотно, событийно и интересно. Конечно, на первый план выйдут душевность и человечность, но при этом будут и перипетии. Не стану всё раскрывать, ждите и смотрите новые эпизоды "Женского доктора"».
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11 ноября стартует новый сезон «Женского доктора» фотографии
11 ноября стартует новый сезон «Женского доктора» фотографии
11 ноября стартует новый сезон «Женского доктора» фотографии
11 ноября стартует новый сезон «Женского доктора» фотографии
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