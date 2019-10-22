Паулина Андреева ищет метод Константина Хабенского

В сети появился первый тизер ко второму сезону многосерийного триллера «Метод»
, первый сезон
которого транслировался на Первом канале в 2015 году. Режиссёром новых серий выступил Александр Войтинский
(«Дед Мороз. Битва Магов»
), а генеральными продюсерами числятся всё те же Константин Эрнст
и Александр Цекало
.
После смерти Меглина прошел год, но Есеня не может забыть о том, что произошло. Не может и не хочет. Призраки прошлого снова и снова возвращают её в тот день, когда она потеряла Меглина. Есеня пытается начать жить заново - рядом с ней муж, подрастает дочь, но всё, о чем она мечтает - это поскорее вернуться к работе. Такой шанс представляется, когда в городе происходит череда таинственных убийств. Есеня возвращается на службу и в первый же день снова теряет близкого человека, своего друга и напарника. Чтобы найти убийцу, ей необходим метод. Чтобы найти метод, ей необходимо воскресить в памяти все то, чему её учил Меглин. Поиски приводят Есеню к разгадке тайн прошлого. Героине, которая еще не успела оправиться от одного кошмара, приходится столкнуться с новым. Но что если это её убьёт?
Главные роли в сериале сыграли Константин Хабенский
, Паулина Андреева
, Александр Петров
, Макар Запорожский
, Егор Корешков
, Виталий Кищенко
, Сергей Сосновский
, Евгения Симонова
, Анна Глаубэ
, Сергей Ракша
, Никита Тарасов
, Пётр Нестеров
, Наталья Земцова
, Руслан Щедрин
, Дмитрий Радонов
, Анастасия Привалова
, Николай Ширяев
, Полина Лунегова
, Алёна Фалалеева
, Владимир Андриянов
, Кирилл Полухин
и Сергей Гурьев
.
«Метод» Юрия Быкова
в своё время был отмечен целой россыпью телевизионных наград, среди которых 3 премии ТЭФИ, 3 приза Ассоциации продюсеров кино и телевидения, премии «Слово» и «Жорж», приз Нью-Йоркского кинофестиваля и платиновая награда Хьюстонского международного кинофестиваля. В 2017 году права на проект приобрёл стриминговый видеосервис Netflix.
Премьера сериала «Метод 2»
состоится на Первом канале в этом году. Точная дата пока не сообщается.