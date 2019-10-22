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Паулина Андреева ищет метод Константина Хабенского

22 октября
2019 год

Новости кино >>
22 октября 2019
В сети появился первый тизер ко второму сезону многосерийного триллера «Метод», первый сезон которого транслировался на Первом канале в 2015 году. Режиссёром новых серий выступил Александр Войтинский («Дед Мороз. Битва Магов»), а генеральными продюсерами числятся всё те же Константин Эрнст и Александр Цекало.


После смерти Меглина прошел год, но Есеня не может забыть о том, что произошло. Не может и не хочет. Призраки прошлого снова и снова возвращают её в тот день, когда она потеряла Меглина. Есеня пытается начать жить заново - рядом с ней муж, подрастает дочь, но всё, о чем она мечтает - это поскорее вернуться к работе. Такой шанс представляется, когда в городе происходит череда таинственных убийств. Есеня возвращается на службу и в первый же день снова теряет близкого человека, своего друга и напарника. Чтобы найти убийцу, ей необходим метод. Чтобы найти метод, ей необходимо воскресить в памяти все то, чему её учил Меглин. Поиски приводят Есеню к разгадке тайн прошлого. Героине, которая еще не успела оправиться от одного кошмара, приходится столкнуться с новым. Но что если это её убьёт?

Паулина Андреева ищет метод Константина Хабенского

Главные роли в сериале сыграли Константин Хабенский, Паулина Андреева, Александр Петров, Макар Запорожский, Егор Корешков, Виталий Кищенко, Сергей Сосновский, Евгения Симонова, Анна Глаубэ, Сергей Ракша, Никита Тарасов, Пётр Нестеров, Наталья Земцова, Руслан Щедрин, Дмитрий Радонов, Анастасия Привалова, Николай Ширяев, Полина Лунегова, Алёна Фалалеева, Владимир Андриянов, Кирилл Полухин и Сергей Гурьев.

«Метод» Юрия Быкова в своё время был отмечен целой россыпью телевизионных наград, среди которых 3 премии ТЭФИ, 3 приза Ассоциации продюсеров кино и телевидения, премии «Слово» и «Жорж», приз Нью-Йоркского кинофестиваля и платиновая награда Хьюстонского международного кинофестиваля. В 2017 году права на проект приобрёл стриминговый видеосервис Netflix.

Премьера сериала «Метод 2» состоится на Первом канале в этом году. Точная дата пока не сообщается.
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