Ольга Павловец и Иван Колесников стали «Совсем чужими»

В центре сюжета – Элина (Павловец) и Юра (Колесников), которые поженились совсем юными по большой любви. Но совместная жизнь у них не задалась. Юре не везло с работой, а забеременевшей Элине приходилось одной обеспечивать семью. Когда ее терпению пришел конец, она прогнала мужа-неудачника.
Спустя годы Элина успешна и богата, но в личной жизни несчастлива. Всю свою нерастраченную любовь она направляет на сына Ваню (Даниил Акутин), который давно повзрослел. Не выдержав удушающей заботы, молодой человек решается на радикальный шаг. Ваня разыскивает отца и летит к нему в далекий провинциальный городок Заводск – туда, куда много лет назад его отправила Элина.