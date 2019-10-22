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Ольга Павловец и Иван Колесников стали «Совсем чужими»

22 октября
2019 год

Новости кино >>
22 октября 2019
На канале «Россия 1» 26 октября состоится показ мини-сериала «Совсем чужие» с Ольгой Павловец и Иваном Колесниковым в главных ролях, сообщает пресс-служба кинокомпании «Русское», занимавшейся производством проекта.

Ольга Павловец и Иван Колесников стали «Совсем чужими»
фото: Пресс-служба кинокомпании "Русское"

В центре сюжета – Элина (Павловец) и Юра (Колесников), которые поженились совсем юными по большой любви. Но совместная жизнь у них не задалась. Юре не везло с работой, а забеременевшей Элине приходилось одной обеспечивать семью. Когда ее терпению пришел конец, она прогнала мужа-неудачника.

Спустя годы Элина успешна и богата, но в личной жизни несчастлива. Всю свою нерастраченную любовь она направляет на сына Ваню (Даниил Акутин), который давно повзрослел. Не выдержав удушающей заботы, молодой человек решается на радикальный шаг. Ваня разыскивает отца и летит к нему в далекий провинциальный городок Заводск – туда, куда много лет назад его отправила Элина.
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Ольга Павловец и Иван Колесников стали «Совсем чужими» фотографии
Ольга Павловец и Иван Колесников стали «Совсем чужими» фотографии
Ольга Павловец и Иван Колесников стали «Совсем чужими» фотографии
Ольга Павловец и Иван Колесников стали «Совсем чужими» фотографии
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