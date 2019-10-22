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Роман Курцын борется за жизнь с помощью алкоголя

22 октября
2019 год

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22 октября 2019
В Болгарии проходят съемки новой фантастической комедии «Большущая охота» с Романом Курцыным в главной роли, сообщает пресс-служба фильма.

Роман Курцын борется за жизнь с помощью алкоголя
фото: Пресс-служба фильма "Большущая охота"

Теплое море, жаркое солнце, жгучая красотка в полицейской форме и бутылка вина – это все, что нужно для счастья Юре Скворцову (Курцын), приехавшему на курорт залечивать душевные раны. Конечно, на любом курорте бывает мёртвый сезон. Но только здесь, в Болгарии, он наступает в буквальном смысле. Сначала пропадает английский пёсик, потом лев, а следом и вовсе исчезают и без того немногочисленные туристы. Своё право на жизнь и любовь Юре придется отстаивать в жестокой схватке с неведомыми чудищами, которые угрожают всему живому. К счастью, у непобедимых монстров обнаруживается одно слабое место: алкоголь для них яд! Теперь, чтобы выжить и победить неведомое зло, героям придется пить, не просыхая!

«Я же играю русского туриста! Но играть это не просто. Я сам не пьющий человек. Но на этом построена вся история. Мой герой в пьяном состоянии не отвратительный. Он решается на поступки, на которые не решился бы трезвым. Вот такое у нас становление героя», – говорит Курцын.

Помимо него в фильме снимаются Ян Цапник, Кирилл Кяро, Анна Ардова, Вячеслав Манучаров и Анна Семенович. Все герои, за исключением персонажа Романа Курцына, в «Большущей охоте» играют иностранцев. На экране с неведомыми химерами борется настоящая Команда Мира: латиноамериканский скульптор, британская вдова копа, модная французская пара, восточно-европейские девушки в поиске, заносчивые американцы и такие понятные каждому русскому соседи-болгары.

Роман Курцын борется за жизнь с помощью алкоголя
фото: Пресс-служба фильма "Большущая охота"

«Впечатления потрясающие. Я в каком-то детском восторге каждый день прихожу на площадку и креативлю. Сценарий, актёры и солнечная Болгария, и материал. Если говорить серьёзно, я такого не играл никогда. И вообще у нас в стране никогда такого фильма не было. Для меня «Большущая охота» – это не очередная роль, а что-то новое и в актёрской работе, и в нашей индустрии», – уверен Вячеслав Манучаров.

В прокат фильм выйдет в следующем году.
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Роман Курцын борется за жизнь с помощью алкоголя фотографии
Роман Курцын борется за жизнь с помощью алкоголя фотографии
Роман Курцын борется за жизнь с помощью алкоголя фотографии
Роман Курцын борется за жизнь с помощью алкоголя фотографии
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